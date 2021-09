Một tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch bệnh ở Bình Dương móc nối với đối tượng làm giả hồ sơ tiêm vắc xin, giấy đi đường bán cho người dân.

Công an tỉnh Bình Dương sáng nay (1/9) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đang điều tra, làm rõ vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan đến việc tiêm vắc xin Covid-19 và giấy đi đường.

Cơ quan công an đã bắt giữ Phan Quốc Phong (SN 1992, quê Nghệ An, tạm trú TP Dĩ An (tình nguyện viên hỗ trợ chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phường Tân Bình), Huỳnh Châu Hồng Ngọc (1982, ngụ TP Dĩ An) và Vũ Thị An (SN 1987).

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 8/2021, An chụp hình mẫu giấy đi đường có đóng dấu đỏ của UBND TP Dĩ An gửi qua điện thoại cho Phong để hỏi xin giấy này.

Lúc này, Phong nói chuyện với Ngọc thì Ngọc nói có thể liên hệ với người khác scan lại giấy với giá 200 nghìn đồng. Sau khi có giấy scan này, Phong bán cho An 5 tờ với tổng giá tiền 1,3 triệu đồng.

Đến ngày 11/8, Phong gọi điện thoại cho An nói đang có 2 bộ hồ sơ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại UBND phường Tân Bình với giá 700 ngàn đồng/bộ, An đồng ý mua (hồ sơ do Ngọc làm giả).

Tiếp đó, ngày 27/8, Phong tiếp tục bán cho An 2 bộ hồ sơ giả để tiêm vắc xin tại UBND phường Tân Bình với giá là 800 ngàn đồng/bộ.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ 3 đối tượng trên để điều tra.

Làm việc với cơ quan công an, các những người này khai nhận nhận là giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, thu lợi bất chính hơn 2,2 triệu đồng. Công an cũng đã thu giữ 6 bộ hồ sơ giả tiêm vắc xin Covid-19.

Cũng theo điều tra, trong 6 bộ hồ sơ giả nhóm đối tượng bán ra thị trường có 3 người dân đã tiêm, 3 người còn lại đang chờ tiêm thì bị phát hiện hồ sơ giả.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Xuân An