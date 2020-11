Công an An Giang đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng nêu trên thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 6, đường Tôn Đức Thắng, phương Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang, số điện thoại 02963.843.138.