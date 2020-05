Khi đang vận chuyển 4kg ma túy từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về TP Vinh (Nghệ An), đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa chủ trì, phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT tỉnh Nghệ An) bắt quả tang Lê Thành Vinh (SN 1976, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) khi hắn đang vận chuyển 4kg ma túy tổng hợp ketamin.

Từ giữa tháng 8/2019, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới Việt - Lào về TP Vinh, sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Đối tượng Vinh và 4kg ma túy ketamin. Ảnh: Báo Nghệ An

Qua điều tra, công an xác định Vinh là đối tượng chính trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý này nên bí mật theo dõi và lên phương án vây bắt.

Khoảng 16h ngày 5/5, Vinh điều khiển xe máy từ TP Vinh đi huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) rồi lấy hàng từ một đối tượng người Lào.

Trong quá trình di chuyển, Vinh chạy xe lòng vòng, thậm chí có lúc đổi xe máy khác nhằm đánh lạc hướng lực lượng công an.

Đến 21h cùng ngày, trên đường chạy xe về TP Vinh đoạn gần Trạm thu phí cầu Bến Thủy, Vinh đã bị lực lượng chức năng ập vào khống chế.

Vinh lao thẳng xe máy vào công an để trốn chạy nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 gói ma túy tổng hợp ketamin, có trọng lượng 4kg, xe máy BKS: 37K1 - 869.52 và 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Vinh thừa nhận hành vi phạm tội. Vinh khai số ma túy trên mua từ 1 đối tượng người Lào có giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Lê Thành Vinh là đối tượng nghiện, có 2 tiền án về ma túy. Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng chuyên án.

Phạm Tâm