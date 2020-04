Công an xác định đây là đường dây ma tuý lớn, chuyên cung cấp cho các tụ điểm ăn chơi ở Sài Gòn.

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (Công an TP.HCM) xác nhận, vừa phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) và Công an các quận 8, Bình Thạnh, Tân Phú triệt phá đường dây ma tuý 'khủng' hoạt động trên địa bàn.

Trước đó, trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phát hiện 1 đường dây ma tuý 'khủng' chuyển ma tuý từ Campuchia về cửa khẩu các tỉnh Tây Nam, tiêu thụ trên địa bàn TP.HCM.

Tang vật ma tuý bị bắt giữ

Lượng lớn ma tuý được tiêu thụ trong các tụ điểm ăn chơi ở Sài Gòn và phân phối lại cho các đại lý

Mỗi nhóm buôn chuyển tầm 20kg ma tuý đá, 10 - 20 kg Ketamine và 10 - 20 ngàn viên thuốc lắc. Đích đến là các đại lý ma tuý lớn, các quán bar ở TP.HCM.

Khi thu thập đầy đủ chứng cứ, giữa tháng 4 vừa qua, các lực lượng phối hợp nói trên chia thành nhiều tổ công tác, bất ngờ đột kích vào hàng loạt tụ điểm ở Sài Gòn.

Công an bắt giữ 4 đối tượng có vai trò chủ chốt trong đường dây gồm: Lê Thị Thuý, Lê Thị Ngọc Giàu, Huỳnh Thị Châu Hạnh, Nguyễn Hoài Minh Nghĩa.

Ngoài ra, Công an còn thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 2,4 kg ma tuý đá, 71 ngàn viên thuốc lắc, gần 8,8kg ketamine, hơn 1,5 tỷ đồng, 12 ngàn đồng bath Thái, 6 ngàn USD…

Hiện phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đang mở rộng điều tra.

Linh An