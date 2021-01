Bộ Công an thông tin về hoạt động khủng bố của tổ chức “Triều đại Việt” từ khi thành lập đến nay.

Bộ Công an xác định, “Triều đại Việt” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Triều đại Việt”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Triều đại Việt” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Triều đại Việt”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

“Triều đại Việt” tổ chức như thế nào?

Theo Bộ Công an, tháng 1/2018 một nhóm thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” vì bất mãn, đã tách ra thành lập tổ chức riêng mang tên “Triều đại Việt”. Tổ chức này đứng đầu là Ngô Văn Hoàng Hùng (bí danh Ngô Hùng, Nguyễn Phi Long, SN 1952, quê tại Mỹ Tho, Tiền Giang, quốc tịch Canada).

Ngô Văn Hoàng Hùng, tự phong "Tổng tư lệnh Triều đại Việt"

Trụ sở của “Triều đại Việt” đặt tại Quebec, Canada.

Ngoài Ngô Văn Hoàng Hùng tự xưng là “Tổng tư lệnh Triều Đại Việt” thì tổ chức này có nhiều thành viên khác. Trong số đó có Trần Thanh Đình, (SN 1957, quê Nam Định, quốc tịch Đức), tự xưng là “Phó Thủ tướng”; Ngô Mạnh Cương (SN 1961 quê TP.HCM, quốc tịch Pháp) tự xưng là “Tổng cục trưởng Tổng cục đặc nhiệm”; Huỳnh Thanh Hoàng, sinh 1976, quốc tịch Mỹ, “phát ngôn viên Triều đại Việt”…

Riêng về Ngô Văn Hoàng Hùng vốn là kẻ cực đoan. Là con trưởng trong gia đình bốn anh em ở Tiền Giang, Hùng từng đi lính quân dịch B2, từng có thời gian học tại Trung tâm Huấn luyện Quang Trung và đi lính chế độ cũ.

Sau khi đất nước thống nhất, Hùng về làm thợ điện, thợ sửa xe đạp. Nhưng với bản chất cực đoan, Hùng từng bước móc nối với các ổ nhóm phản động hoạt động trong nước để tăng cường chống phá Cách mạng, sử dụng phương thức khủng bố vũ trang.

Tuy nhiên, các tổ chức lần lượt bị triệt phá, Hùng may mắn thoát được nhưng rồi cuối cùng sa lưới, bị tuyên án tù chung thân. Năm 1982, với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, Hùng được giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm. Nhưng lợi dụng sơ hở, sự đối đãi tốt, Hùng vượt ngục, vượt biên sang Canada và bị truy nã về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân...”

Quyết định truy nã của Công an TP.HCM đối với Ngô Văn Hoàng Hùng về 2 tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "tài trợ khủng bố"

Từ đó đến nay, Ngô Văn Hoàng Hùng chưa từng đặt chân về Việt Nam nhưng vẫn điên cuồng chống phá Đảng và Nhà nước bằng nhiều thủ đoạn. Trong hoạt động chỉ đạo khủng bố từ xa, cuối tháng 9/2019, Ngô Văn Hoàng Hùng tiếp tục bị cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM phát kệnh truy nã về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “tài trợ khủng bố”.

Có thể nói, toàn bộ hoạt động của tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” đều do một tay Ngô Văn Hoàng Hùng đạo diễn. Các đối tượng còn lại chỉ là những con rối, làm theo chỉ đạo của kẻ tự xưng là “Tổng tư lệnh Triều đại Việt” này.

Các thủ đoạn của “Triều đại Việt”

“Triều đại Việt” có phương thức hoạt động nguy hiểm, đó là bạo động vũ trang. Phương châm của tổ chức là “đốt sạch”, “giết sạch”, “phá sạch”, “cướp sạch”… và lấy cờ ngũ sắc làm quốc kỳ.

Ngô Văn Hoàng Hùng và các đối tượng đầu sỏ… ngồi ở nước ngoài, bí mật liên hệ, móc nối với các đối tượng trong nước để triển khai. Đối tượng chúng nhắm vào là những thanh niên lêu lổng, có nhiều tiền án tiền sự, những người bất mãn với chế độ, một số người cần tiền…

“Triều đại Việt” chỉ đạo các đối tượng trong nước gây ra các vụ nổ phá hoại, trong đó có vụ nổ trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình vào giữa năm 2018

Tất nhiên ban đầu Hùng và đồng bọn dùng tiền để lôi kéo và nhồi nhét vào các đối tượng những tư tưởng cực đoan. Sau đó, chúng chỉ đạo các đối tượng trong nước tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại, gây bạo động, biểu tình, cướp chính quyền, lật đổ chế độ… Quá trình đó, “Triều đại Việt” gửi tiền về cho các đối tượng, chỉ đạo mua sắm vũ khí, chế tạo bom mìn, in truyền đơn, cờ và khẩu hiệu phản động.

Chúng tự lập ra các đơn vị là “quân khu” để phát triển lực lượng. Ngoài ra, chúng có ý đồ lập ra một số nhóm vũ trang hoạt động độc lập như “Trung đoàn Tây Đô”, “Biệt động quân”, “Thủy quân lục chiến”, “Cảnh sát Đại Việt”, “Không quân”, “Hải quân”… quy tụ những đối tượng cực đoan, sẵn sàng thực hiện các vụ tấn công khủng bố bất chấp hậu quả.

Song song đó, Ngô Văn Hoàng Hùng và đồng bọn còn tích cực khai thác các hoạt động chống phá trên không gian mạng. Chúng thường xuyên đăng các clip, livestream trên các mạng xã hội youtube, facebook… với nội dung xuyên tạc lịch sự; bịa đặt, nói xấu Đảng và Nhà nước, kêu gọi bạo động vũ trang, lật đổ chế độ và kêu gọi ủng hộ giấc mơ hão huyền để “Triều đại Việt” về lãnh đạo đất nước.

Vụ điển hình, thông qua mạng xã hội, Ngô Văn Hoang Hùng và các đối tượng của “Triều đại Việt” đã lôi kéo được Nguyễn Khanh (SN 1964, quê Đồng Nai), hứa phong chức Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai và chu cấp tiền bạc để thực hiện các vụ nổ phá hoại. Khanh và đồng bọn trong nước làm theo chỉ đạo, thực hiện phá hoại khủng bố với dự tính gây nổ tại nhiều địa điểm là cơ quan Nhà nước, nhà riêng của các lãnh đạo, trong đó có vụ nổ thành công tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình vào chiều 20/6/2018.

Khi ổ nhóm này bị triệt phá, bắt giữ và trả giá bằng bản án thích đáng thì Ngô Văn Hoàng Hùng và các đầu sỏ của “Triều đại Việt” tiếp tục móc nối, lôi kéo để gây dựng ổ nhóm khác để từ xa chỉ đạo các hoạt động phá hoại điên cuồng.

Bộ Công an còn chỉ rõ những hoạt động khủng bố của “Triều đại Việt” trong thời gian vừa qua.

Điển hình như, tháng 8/2018, Hùng chỉ đạo nhóm “Biệt đội bóng ma” tại Thái Lan do tên Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, ý đồ cùng 6 đối tượng khác về Campuchia, sau đó xâm nhập về các tỉnh miền Đông Nam Bộ theo đường tiểu ngạch gây nổ, sát hại lực lượng chức năng và người dân vào dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2018 nhưng đã bị ngăn chặn.

Hay tháng 9/2018, Ngô Văn Hoàng Hùng móc nối, chỉ đạo các đối tượng Trần Văn Đoan, Điểu A Nam, Điểu Lé lôi kéo 15 đối tượng khác tại Bình Phước tìm cách thành lập “chiến khu Tây Nguyên” để chế tạo, thử nghiệm thuốc nổ, cất giấu vũ khí nhưng đã bị lực lượng chức năng của Việt Nam kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Đến nay, cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt, truy tố, xét xử 17 đối tượng; ra quyết định truy nã 2 đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Phước An