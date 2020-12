Vợ và hai con của Đào Văn Chấp - kẻ cầm đầu trong vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới ở Quảng Ninh vừa bị khởi tố.

Hôm nay (24/12), Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội buôn lậu, ra lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam.

Các bị can gồm: Đào Văn Chấp (SN 1969, trú TP Móng Cái, cầm đầu đường dây), Phạm Thị Hà (SN 1967, vợ Chấp), Đào Tuấn Duy (SN 1992, con Chấp, cả hai trú TP Hà Nội), Đào Mạnh Đức (SN 1995, con của Chấp), Vi Xuân Mạnh (SN 1993), Dương Văn Tuấn (SN 1983), Ngô Chí Tuệ (SN 1982), Trần Văn Sỹ (SN 1983), Phạm Văn Tú (SN 1982, đều trú Quảng Ninh) và Bùi Đình Thao (SN 1975, tỉnh Hưng Yên).

Lực lượng chức năng bắt quả tang số lượng lớn hàng buôn lậu

Đối tượng Đào Văn Chấp

Trước đó, ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên tỉnh, xuyên quốc gia tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà.

Tang vật thu giữ gồm nhiều hàng hóa và tài liệu, vật chứng liên quan hoạt động của các đối tượng.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước.

Liên quan đến vụ việc, ngày 22/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh có thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phối hợp xử lý vụ việc tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

UBND tỉnh giao Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước;

Xem xét thực hiện điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo quản lý Đồn Biên phòng Quảng Đức, Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Trưởng ban Quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Quan điểm xử lý khi cơ quan chức năng kết luận đến đâu, rõ đến đâu xử lý cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng liên quan kịp thời đến đó theo quy định, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Hô biến máy móc cũ của nước ngoài thành đời mới, nhóm buôn lậu lãnh án Máy móc nhập về từ Nhận Bản đều được sản xuất từ năm 1970-1999, nhưng trên các tờ khai hàng hóa nhập khẩu, Vương đều cho ghi năm sản xuất là 2008.

Phạm Công