Kẻ cướp giật trên đường tẩu thoát tốc độ đã cố chống trả và bị trinh sát hình sự nổ súng trấn áp, tóm gọn.

Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can Trần Quang Vinh (SN 1993, ngụ quận 10) cùng tang vật cho Công an quận 10 để xử lý hành vi “cướp giật tài sản”. Vinh từng có 1 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Nghi can Trần Quang Vinh

Trước đó, gần 13h trưa nay (10/11) tổ trinh sát của đội Hình sự đặc nhiệm đi tuần tra địa bàn thì phát hiện Vinh điều khiển xe gắn máy hiệu Sirius có nhiều nghi vấn nên tổ chức đeo bám.

Tại đường Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, Vinh thấy chị Lê Thị D (SN 1993, ngụ Q.Bình Thạnh) đang đứng vỉa hè dùng điện thoại nên tiếp cận, giật chiếc điện thoại Iphone 11 Pro Max, rồi rồ ga bỏ chạy.

Lúc bị trinh sát hình sự bắt giữ

Và tang vật Công an thu giữ

Tổ trinh sát truy đuổi theo sau. Phát hiện bị đeo bám, Vinh tỏ ra liều lĩnh, phóng xe tốc độ cao, lạng lách trên đường để tẩu thoát. Thậm chí, Vinh còn cố đạp xe trinh sát nhưng không thành.

Đến đường Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, tổ trinh sát vượt lên chặn đầu xe, khoá đầu và khoá đuôi. Vinh vẫn cố đạp xe trinh sát và chống trả đến cùng. Tổ trinh sát đã nổ 2 phát súng trấn áp, nhanh chóng bắt giữ Vinh cùng tang vật.

Xe máy vừa được cấp biển, chạy cướp giật trên đường Sài Gòn Công an phường 4, quận 8 chuyển giao nghi can Nguyễn Tấn Thành (SN 1994) cho Công an quận 8 xử lý về hànhh vi “cướp giật tài sản”.

Phước An