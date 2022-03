Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Trần Thị Lượm (55 tuổi, ngụ quận 10) cùng đồng phạm để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan công an, Lượm thừa nhận đã thực hiện 5 - 6 vụ trộm. Tuy nhiên, cơ quan công an cho rằng, nghi can Lượm đã thực hiện hàng chục vụ ở khắp các cửa hàng, cơ sở kinh doanh ở nhiều quận, huyện tại TP.HCM.

Được biết, Lượm có ba tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Nữ siêu trộm Trần Thị Lượm. Ảnh: Công an TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, giai đoạn giữa năm 2021 trinh sát Phòng PC02 đã nắm bắt về hành tung của một nữ siêu trộm thực hiện hàng loạt vụ ở các cửa hàng, cơ sở kinh doanh tại TP.HCM. Có một số vụ, camera an ninh của cửa hàng đã ghi nhận lại được và phía cửa hàng đã chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Trinh sát tập trung điều tra đã khoanh vùng được nữ siêu trộm là Trần Thị Lượm với lai lịch như nói trên. Trinh sát làm rõ, mỗi lần gây án, Lượm hoá trang với nhân dạng, đầu tóc khác nhau và đi phương tiện khác nhau.

Vào các cửa hàng, Lượm vờ là khách mua hàng. Sau đó dàn cảnh để đánh lạc hướng nhân viên rồi trộm điện thoại, ví tiền...

Giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, Lượm tạm ngừng hoạt động. Khi tình hình bình thường trở lại, Lượm tiếp tục dàn cảnh trộm cắp. Ngày 16/3 vừa qua, trinh sát Phòng PC02 đã bắt giữ Lượm và giữ một người nghi vấn là đồng phạm khi thường xuyên điều khiển xe chở nữ siêu trộm này đi gây án.

Hiện Phòng PC02 đang điều tra mở rộng và đề nghị ai là nạn nhân thì liên hệ để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng.

Linh An