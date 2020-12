Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đang tạm giữ người đàn ông sát hại vợ ở chợ Xuân Quan.

Khu vực nan nhân bị sát hại

Ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tối nay (3/12) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong. Nghi phạm gây án được xác định là chồng nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 18h cùng ngày, nhiều người dân hốt hoảng phát hiện một người phụ nữ tử vong, nằm trên nền đất với nhiều vết chém.

Ngay sau đó người dân đã hô hoán và thông báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, chính quyền phối hợp với công an xã, Công an huyện Văn Giang và Công an tỉnh có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân sự việc.

Cơ quan công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc

Ông Đôn cho biết, qua điều tra ban đầu xác định, nạn nhân và hung thủ có quan hệ vợ chồng, hai vợ chồng còn trẻ, nhưng không phải người ở địa phương, hung thủ và nạn nhân đến chợ Xuân Quan để bán gà.

Ngay sau khi gây án, người đàn ông gây án đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Nhị Tiến