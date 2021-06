Băng nhóm cướp giật này gây án cực kỳ manh động; có chủ tiệm tạp hoá đã bị chúng hai lần tấn công, cướp tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM hiện đang tạm giữ 5 đối tượng gồm: Lương Minh Khang (SN 1993), Hà Thị Kim Nguyên (SN 1994, cùng ngụ quận Bình Tân), Lê Vũ Kiệt (tự Phòng, SN 1994), Nguyễn Minh Tuấn (tự Cù La, SN 1996, cùng ngụ quận 12) và Nguyễn Minh Tuấn (tự Cùn, SN 1993, ngụ quận 12) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

Trước đó, 2h45 sáng 20/6, chị N.H.L (SN 1986) đang ngồi trong tiệm tạp hoá ở nhà tại đường TL15, thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thì bất ngờ có nhóm bốn đối tượng đi trên hai xe gắn máy ập đến… Nhóm này cầm hung khí doạ đánh, khiến chị L chạy vào trong nhà ẩn nấp.

Nhóm cướp bị bắt giữ

Nhóm đối tượng ngang nhiên vào trong lục soát lấy tài sản. Sau đó, chúng xịt hơi cay tấn công chị L rồi tẩu thoát.

Theo chị L trình báo, tài sản bị cướp đi gồm: ba chiếc điện thoại trị giá 18 triệu đồng, một sợi dây chuyền vàng trị giá 35 triệu đồng, 18 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, đánh giá đây là nhóm cướp nguy hiểm, đội Hình sự đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP đã vào cuộc phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi truy xét. Trinh sát đã khoanh vùng được nhóm cướp trên do Lương Minh Khang cầm đầu.

Trưa 21/6, lực lượng trinh sát đã bất ngờ ập vào khách sạn ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, bắt giữ Khang và bốn đối tượng kể trên. Công an còn phát hiện Khang tàng trữ một túi nylon chứa ma tuý.

Công án khám xét khách sạn nơi nhóm đối tượng ẩn náu.

Các đối tượng khai đã gây ra nhiều vụ ở các quận, huyện khác; thủ đoạn của chúng là tấn công nạn nhân bằng hung khí, bình xịt hơi cay, nhanh chóng cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Đáng nói, chủ tiệm tạp hóa ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, là chị N.H.L từng bị băng nhóm trên ra tay cướp tài sản 2 lần trong thời gian chưa đầy nửa tháng.

Lần đầu, đối tượng Khang đã dùng cây đe doạ đánh, dùng chân đạp chị L té xuống đất. Khang đã cướp của chị L một điện thoại rồi nhanh chóng lên xe của đồng bọn chờ bên ngoài tẩu thoát.

Phước An