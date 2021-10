Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã khởi tố, bắt giam bị can Võ Hoàng Thơ, 36 tuổi. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Chiều 6/10, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Võ Hoàng Thơ (36 tuổi, ngụ đường Trần Việt Châu, phường An Hòa) để điều tra hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”.

Đối tượng Võ Hoàng Thơ tại cơ quan công an

Công an quận Ninh Kiều đã thực lệnh khám xét nơi ở đối với Võ Hoàng Thơ. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ phát hiện tài khoản Facebook “Minh Long”, do Võ Hoàng Thơ làm chủ đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước.

Đồng thời đi ngược lại chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Quá trình xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra Công an quận Ninh Kiều điều tra làm rõ.

Công an quận Ninh Kiều đã mời làm việc đối với ông Võ Hoàng Thơ. Tại cơ quan điều tra, ông Thơ thừa nhận hành vi đăng tải 47 bài viết trên Facebook “Minh Long”.

Qua giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, 47 bài viết của người này điều thể hệ tính tiêu cực, tuyên truyền tâm lý xuyên tạc, đả kích, nói xấu, chống phá, xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo Đảng, nhà nước; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mâu thuẫn các mặt trong đời sống xã hội.

Bị can Võ Hoàng Thơ còn truyền bá tư tưởng chống đối, phản động, kích động, kêu gọi các thành phần xấu chống phá Đảng, Nhà nước…

Từ kết quả giám định và lời khai của Võ Hoàng Thơ, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều xác định đối tượng đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội Facebook nhiều bài viết chứa nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức đảng...

Hoài Thanh