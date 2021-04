Kiểm tra hành chính căn nhà ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) công an phát hiện “kho” vũ khí cùng 2 đối tượng truy nã, 1 đối tượng có lệnh bắt tạm giam đang tụ tập tại đây.

Thông tin từ Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) hôm nay (16/4) cho biết, đang tạm giữ 9 đối tượng cùng 1 khẩu súng và nhiều dao lê, mã tấu, sau khi bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh.

Theo lãnh đạo Công an huyện Di Linh, đơn vị đang tiến hành bàn giao 3 đối tượng cho Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý theo quy định. Các đối tượng còn lại, đơn vị đang đấu tranh củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ

Trước đó, chiều ngày 15/4, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà ở xã Đinh Lạc thì phát hiện 9 thanh niên đến từ các tỉnh Nam Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Thái Bình và TP Hải Phòng tụ tập tại đây.

Tiến hành sàng lọc, làm việc trực tiếp với các đối tượng, cơ quan công an xác định Nguyễn Cao Cường và Nguyễn Ngọc Hải đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hành vi rây rối trật tự công cộng và Trần Minh Vũ đang có lệnh bắt bị can tạm giam của Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Số vũ khí, hung khí công an thu giữ

Tại hiện trường, Công an huyện Di Linh thu giữ 15 dao lê, mã tấu các loại và 1 khẩu súng ngắn hiệu Ekol Magor col, 1 hộp tiếp đạn đang được lắp vào súng, trong đó có 6 viên đạn và 1 viên đạn đã được lên nòng cùng 18 viên đạn và 2 bình xịt hơi cay.

Công an huyện Di Linh đang lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ hung khí, vũ khí của các đối tượng.

