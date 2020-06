Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; kêu gọi người dân, nếu ai biết thông tin về các đối tượng tham gia vụ việc có thể trình báo về cơ quan Công an có thẩm quyền hoặc qua số điện thoại 0909.298.686 của đồng chí Đức, đội trưởng đội 4 - phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM (địa chỉ số 495 đường Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1) hoặc có thể thông qua các số, trực ban của phòng Cảnh sát hình sự: 069.3187.200; trực ban Công an TP.HCM: 069.318.7344; hay qua số đường dây nóng 113 hoặc cơ quan Công an gần nhất.