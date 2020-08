Do thủ đoạn của nhóm cướp tinh vi, giả cảnh sát hình sự và nhắm vào người bán xe phạm pháp, nên có hàng chục vụ, Công an chưa xác định được nạn nhân.

Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm nạn nhân của hàng chục vụ cướp do một băng nhóm choai choai thực hiện trong vòng hơn một năm gần đây.

Liên quan đến băng cướp này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng do Trịnh Minh Vương (SN 1995, ngụ quận 9) và đồng bọn thực hiện hành vi “cướp tài sản”.

Băng nhóm giả Cảnh sát hình sự để cướp tài sản khi bị bắt giữ

Hơn 8 tháng điều tra nhưng vẫn còn hàng chục vụ công an chưa tìm được nạn nhân. Do đó, công an kêu gọi ai là nạn nhân sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra mở rộng và xử lý nhóm cướp.

Công an xác định, băng nhóm của Vương đã thực hiện hơn 20 vụ cướp ở nhiều địa bàn như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Thủ đoạn của chúng là giả danh cảnh sát hình sự, có tổ chức và phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong băng nhóm.

Cụ thể, nhóm của Vương nhắm đến nạn nhân là người rao bán xe gắn máy trên mạng xã hội, với phần lớn là xe có nguồn gốc phạm pháp. Chúng hẹn nạn nhân đến một địa điểm nào đó để giao dịch.

Một thành viên trong nhóm sẽ đóng vai là khách mua xe. Khi giao dịch đang diễn ra thì Vương và các đồng bọn khác ập đến, rút thẻ ngành Công an nhân dân, xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra về xe máy đang giao dịch.

Chúng yêu cầu nạn nhân lên xe để chở về trụ sở công an để làm rõ. Thậm chí, chúng rút súng ra đe doạ và rút còng số tám để khoá tay nạn nhân.

Tang vật thu giữ của nhóm cướp giả cảnh sát hình sự

Và hàng chục xe gắn máy các loại

Dọc đường di chuyển, chúng liên tục đánh vào tâm lý hoảng sợ của nạn nhân bằng cách truy hỏi về nguồn gốc xe giao dịch, lý lịch bản thân và gia đình.

Chúng chiếm đoạt xe giao dịch, lục túi lấy sạch tiền bạc, tài sản của nạn nhân. Thậm chí, khi lấy thẻ ngân hàng của nạn nhân, chúng còn ép phải khai ra mật khẩu để rút tiền.

Khi chở nạn nhân đến nơi vắng vẻ, chúng bỏ xuống đường rồi tẩu thoát. Đáng nói, có nhiều nạn nhân do bán xe phạm pháp nên hoảng sợ, gợi ý chung chi tiền để được giải thoát.

Tìm hơn chục nạn nhân của những vụ cướp

Một đêm giữa tháng 11/2019, nhóm của Vương đang thực hiện một vụ cướp theo cách thức nói trên thì bị trinh sát hình sự đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự phục kích bắt giữ tại quận 2.

Khi đó, lực lượng công an đã thu giữ tang vật lên đến 14 xe gắn máy, một khẩu súng ngắn cùng 28 viên đạn, một giấy chứng nhận Công an nhân dân giả, một bảng tên Công an nhân dân mang tên giả, 3 còng số tám, 5 roi điện, 3 bộ đàm…

Quá trình điều tra, đến nay Công an TP.HCM chưa xác định được nạn nhân của 18 vụ cướp do Vương và đồng bọn thực hiện. Các vụ này do chúng gây ra trong giai đoạn từ tháng 7-11/2019 ở các quận, huyện thuộc TP.HCM và TP Dĩ An (Bình Dương).

Ngoài ra, Công an TP cũng tìm chủ sở hữu của các xe gắn máy như: xe Winner màu cam đen BKS: 63B7-326.65, xe Winner BKS: 36B6-002.05, xe Sonic 150R BKS: 68X1-438.03 và xe SH 125i màu trắng đen BKS 59F1-362.01.

Những ai là nạn nhân của băng cướp trên và chủ sở hữu các xe như đề cập thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) theo số điện thoại 0903.398.433.

Linh An