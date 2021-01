Hàng chục người tố cáo Giám đốc Công ty TNHH Active Real vẽ các dự án ma để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1986, ngụ khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) là Giám đốc Công ty TNHH Active Real (trụ sở số 66 đường Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp) nhằm phục vụ việc xác minh, điều tra đơn tố cáo của nhiều người về việc ông này “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quảng cáo về 'dự án ma' Century Châu Pha của Công ty TNHH Active Real

Theo thông tin ban đầu, có khoảng 42 người có đơn gửi đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo ông Nguyễn Quang Tuấn lừa đảo thông qua hình thức vẽ dự án ma, rồi ký hợp đồng bán đất nền cho khách hàng.

Cụ thể, theo đơn tố cáo, Công ty TNHH Active Real tự nhận là chủ đầu tư nhiều dự án tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như: Century Châu Pha (tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ), khu dân cư Hắc Dịch (tại xã Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ), Tóc Tiên Dream Land (tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) và Châu Đức Green (tại xã Đá Bạc huyện Châu Đức). Sau đó, Công ty TNHH Active Real ký hợp đồng bán đất nền cho hàng chục người.

Bước đầu xác định, đây là các dự án ma, chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền địa phương cấp phép. Công ty TNHH Active Real tự vẽ dự án, phân lô và quảng cáo rao bán.

Rất nhiều người vì tin tưởng đã ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền với Công ty TNHH Active Real do Nguyễn Quang Tuấn làm Giám đốc. Sau đó Công ty TNHH Active Real không thực hiện thoả thuận và cũng không trả lại tiền cho khách hàng.

Do không thể tìm được ông Nguyễn Quang Tuấn cùng các đại diện của Công ty TNHH Active Real, 42 khách hàng đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Qua tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Active Real hoạt động vào giữa tháng 9/2018 với ngành nghề đăng ký là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất…. Hiện tại công ty không còn hoạt động tại địa chỉ số 66 đường Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp.

Ngoài ra ông Tuấn còn đứng tên hai công ty khác gồm: Chi nhánh Công ty CP Active Real (trụ sở tại khu dân cư Him Lam Phú Đông, phường An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Chi nhánh TP.HCM Công ty CP Active Real (trụ sở ở đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp). Đến nay hai công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai phát hiện ông Nguyễn Quang Tuấn ở đâu, có thể báo về địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM hoặc qua số điện thoại 0935.709.055 gặp điều tra viên Lê Công Cường.

