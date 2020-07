Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công An) cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy, TGĐ Nhật Cường Mobile) để điều tra về tội buôn lậu.