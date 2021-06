Một cựu trưởng phòng của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai hiện đang làm Phó giám đốc trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh bị công an khởi tố, bắt giam.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt bị can để điều tra đối với ông Bùi Mạnh Hùng (SN 1977, ngụ tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Bùi Mạnh Hùng tại cơ quan công an - Ảnh: CAĐN

Ông Hùng là nguyên Trưởng phòng tổng hợp (thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai). Thời điểm bị bắt ông này đang giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây công an tỉnh nhận được nhiều đơn tố cáo của công dân tố cáo ông Hùng có hành vi lừa đoạt chiếm đoạt tài sản. Trong số này, Hùng được xác định đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng của bà Nhan Thị Hồng Loan (SN 1972, ngụ tại TP.HCM).

Cũng theo điều tra, thời điểm đang làm việc tại phòng tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, ông Hùng nhận tiền của một số người dân để nhận làm các thủ tục pháp lý chuyển giao chủ trương và quyết định giao đất thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng trăm triệu đồng thì ông Hùng không thực hiện việc làm thủ tục, không trả lại số tiền đã nhận của người dân

Trong thời gian chờ kết luận của của cơ quan điều tra, tháng 8/2020, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Hùng.

Đến ngày 12/11/2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra và đến ngày 31/5/2021 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Mạnh Hùng.

Trưa ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ ông Hùng.

Xuân An