7 người đang tụ tập đánh bạc ở xã Đông Phương Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tối 9/9, Công an TP Hà Nội cho biết, tổ tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm và dịch bệnh Covid-19 của công an xã Đông Phương Yên ngày 28/8 phát hiện tại nhà của ông Nguyễn Gia Kiên (SN 1974, trú thôn Đồi 2) có một số người tham gia đánh bạc, được thua bằng tiền.

Công an xã bắt giữ, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật và đưa 7 người liên quan về trụ sở để xác minh làm rõ. Tang vật thu được gồm 2 bộ bài chắn và số tiền dưới chiếu hơn 14 triệu đồng, số tiền thu trên người 15 triệu đồng.

Nhóm người bị bắt quả tang khi đang đánh bạc. Ảnh: Công an Hà Nội

Tại cơ quan công an, những người này đã khai nhận về hành vi đánh bạc của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về tội đánh bạc.

Ngoài ra, công an xã Đông Phương Yên lập hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 7 người trên về hành vi không thực hiện quy định áp dụng biện pháp hạn chế tập chung đông người với mức phạt 15 triệu đồng/1 người.

An Phương