Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa bắt giữ thêm 1 lãnh đạo của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế, Tham nhũng và Buôn lậu, Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Như là Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Công ty Alibaba.

Phó tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như

Liên quan đến tập đoàn “lừa đảo” Alibaba, trước đó cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 17 người về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó có 3 anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực. Riêng Nguyễn Thái Lực còn bị khởi tố thêm hành vi “rửa tiền”.

Về hành vi của bị can Huỳnh Thị Ngọc Như nói trên, đến nay cơ quan Công an đã xác định rõ.

Cụ thể, Như được Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo; giúp sức cho anh em Luyện - Lĩnh thành lập ra các công ty con, công ty vệ tinh nhằm sử dụng pháp nhân ký hợp đồng lừa khách hàng.

Bị can Như còn có vai trò quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ 2.600 nhân viên sale để sử dụng mọi chiêu thức lừa khách hàng.

Bị can Huỳnh Thị Ngọc Như là thân tín, sát cánh cùng Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT của địa ốc Alibaba

Khi cơ quan CSĐT Công an TP khởi tố, bắt tạm giam anh em Nguyễn Thái Luyện thì ngay sau đó, Như đã tổ chức live stream trên mạng xã hội facebook nhằm tố ngược lại cơ quan Công an. Công an TP liền gửi giấy triệu tập Như lên làm việc và qua quá trình điều tra làm rõ vai trò liên quan thì đến nay Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Như đã thông tin, Công an TP làm rõ, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên tìm mua những khu đất có diện tích lớn ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Tất cả đều là đất nông nghiệp, đất rừng…

Những khu đất này, Luyện giao cho người nhà, nhân viên thân tín đứng tên chủ sở hữu. Luyện chỉ đạo nhân viên san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép rồi tự vẽ ra những dự án hoành tráng.

Sở dĩ những dự án này gọi là dự án “ma” vì đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp phép xây dựng và cơ quan quản lý Nhà nước địa phương chưa có chủ trương cấp phép làm dự án.

Địa ốc Alibaba vẽ ra nhiều dự án ma ở khắp các tỉnh thành, lừa được 6.700 khách hàng, chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng

Sau đó, đội ngũ nhân viên đông đảo của Alibaba và các công ty con sử dụng nhiều phương thức mồi chài, kêu gọi người dân đầu tư vào dự án. Alibaba có thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ khách hàng sập bẫy như: thanh toán kéo giãn linh hoạt, lãi suất cao… mục đích là để người dân bỏ tiền vào. Những công ty con được lập ra nhằm thực hiện các giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng.

Công an xác định, Công ty Alibaba với danh nghĩa kinh doanh bất động sản nhưng bản chất thực sự là lừa đảo, huy động vốn theo hình thức đa cấp và sử dụng các dự án ma làm mồi nhử khiến khách hàng sập bẫy.

Tính đến giai đoạn đầu tháng 3/2020, Công an xác định, Alibaba đã lừa đảo 6.700 khách hàng, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 2.500 tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Vụ địa ốc Alibaba, em út 20 tuổi khai làm 'tay sai' đi mua đất, kiếm trót lọt trăm tỷ Em út của CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện, là Nguyễn Thái Lực bắt đầu khai về vai trò không hề nhỏ trong tập đoàn lừa đảo.

Trang Nguyên