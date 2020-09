Nhóm giang hồ bắt cóc người vì mâu thuẫn nợ nần và người bạn của nạn nhân bị bắt cóc đã đâm xe vào nhóm người này để giải cứu bạn.

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM ngày 29/9 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hoài Phong (tự Phong Quyền, SN 1986), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986) và Nguyễn Trọng Nhân (SN 1991, cùng ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “huỷ hoại tài sản”.

Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt thêm những đối tượng khác có liên quan.

3 đối tượng bị bắt giữ

Đây được xác định là nhóm đối tượng có liên quan đến vụ giang hồ bắt cóc người lên ô tô, thanh niên lao xe để giải cứu bạn như đã thông tin, xảy ra trưa 23/9 tại quán cà phê ở khu đô thị CT Land, đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp.

Theo điều tra, thời điểm trên, anh L (SN 1991, quê Bình Định) và anh D (SN 1988, quê Lâm Đồng) ngồi với một số người bạn tại quán cà phê ở khu đô thị CT Land. Lúc này, Phong dẫn theo một số người đến gần, yêu cầu anh L qua bàn khác để gặp đối tượng tên T (bạn của Phong) nhằm giải quyết nợ nần.

Phong và T yêu cầu anh L viết vào 1 giấy biên nhận nợ nhưng anh này không đồng ý dẫn đến cự cãi lớn tiếng và ẩu đả.

Phong cùng 1 số đối tượng khác dùng vũ lực khống chế, đưa anh L lên xe ô tô BKS 66A - 100.. đậu bên ngoài với ý định đưa đi nơi khác giải quyết. Anh L có phản kháng lại.

Màn đâm xe giải cứu bạn bị giang hồ bắt cóc. Ảnh:Cắt từ clip

Chứng kiến vụ việc từ đầu, anh D ra ngoài lấy xe bán tải và lao trực diện vào nhóm đối tượng đang ép anh L lên xe. Bị xe lao vào, nhóm đối tượng tản ra. Nhờ thế anh L thoát được.

Nhưng sau đó, Phong cùng đồng bọn đã chụp lấy ghế gỗ của quán cà phê và đá ven đường đã đập phá ô tô của anh D, khiến xe bị vỡ cửa kính trước và hư hỏng bên hông. Sau đó, anh L đã nhảy lên xe bán tải của anh D thoát thân.

Đáng nói diễn biến vụ việc có nhiều người dân xung quanh chứng kiến. Có người đã dùng điện thoại quay lại và sau đó phát tán trên mạng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Gò Vập vào cuộc. Từ diễn biến khai báo của anh L, từ đoạn clip phát tán trên mạng và camera an ninh ở xung quanh hiện trường, Công an không mấy khó khăn để xác định nhóm đối tượng.

Mới đây, Công an đã bắt giữ Phong và 2 đồng bọn, đồng thời truy bắt những đối tượng khác và giám định thiệt hại xe ô tô của anh D để có căn cứ xử lý.

Phước An