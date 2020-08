Công an quận 11 đang tạm giữ Trần Hữu Sơn (SN 1979, ngụ quận Tân Bình, tạm trú quận 7) và Trần Hồng Thái (SN 1983 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, tối 28/8 hai người trên mặc quân phục CAND đi ô tô biển xanh BKS 80B - 2547 đến nhà bà T ở đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11.

Trong đó, Sơn mang quân hàm Thiếu tá, còn Thái mang quân hàm Thiếu uý và đều đem theo súng ngắn.

Hai đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an bị tạm giữ tại trụ sở Công an phường 7

Khi vào nhà bà T, hai người xưng là cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an rồi đọc lệnh bắt bà T và khám xét nhà của bà này.

Giấy tờ thu giữ của hai đối tượng

Sự việc diễn ra khiến nhiều người dân xung quanh chú ý. Một số người nghi ngờ về cách làm việc của hai cán bộ công an nên gọi điện trình báo cho Công an phường.

Lực lượng chức năng đã có mặt, yêu cầu 2 đối tượng xuất trình giấy tờ tùy thân. Hai đối tượng xuất trình một thẻ ngành và lệnh khám xét, nhưng tất cả đều là giả nên được mời về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Sơn và Thái cúi đầu thừa nhận là cán bộ công an “dỏm”. Chúng khai, quân phục CAND, súng ngắn và kể cả BKS xanh của ô tô đều tìm mua trên mạng. Chiếc xe 2 đối tượng đi cũng là xe thuê.

Cả hai khai, mục đích giả cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đến nhà bà T diễn cảnh đọc lệnh bắt, khám xét nhà để doạ, yêu cầu gia đình bà T đưa cho chúng từ 100 - 200 triệu đồng. Tuy nhiên, chúng chưa thực hiện được kế hoạch thì đã bị lộ tẩy.

Công an quận 11 tình nghi, hai đối tượng còn giả danh cán bộ CAND để thực hiện một số hành vi phạm pháp khác. Do đó, Công an đang mở rộng điều tra.

Bắt băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự ở Sài Gòn Chiều 28/8, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM tạm giữ 3 đối tượng trong băng nhóm xưng là cảnh sát hình sự tấn công người dân, nghi vấn là cướp.

Phước An