Để lấy tiền tiêu xài, 2 thanh niên ở Bình Dương rủ nhau giả danh công an chặn cướp xe của các nạn nhân trong đêm, sau đó đem đi TP.HCM tiêu thụ.

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chiều nay cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi giả danh công an để cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.

Vương Văn Phước, Thái Văn Tinh, Nguyễn Minh Thuyền (từ trái qua).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Minh Thuyền (SN 1992, quê Hậu Giang), Vương Văn Phước (SN 1991, ngụ Bình Dương) và Thái Văn Tinh (SN 1992, ngụ TP.HCM).

Theo điều tra, từ đầu năm 2020, các đối tượng lên kế hoạch đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện kế hoạch, nhóm này đến các đoạn đường vắng trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) để chặn xe và cướp tài sản của người đi đường.

Khi có xe máy đi qua, Thuyền và Phước chạy theo ép xe người đi đường, tự xưng là lực lượng công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Lợi dụng sơ hở của nạn nhân, các đối tượng cướp xe bỏ chạy.

Manh động hơn, nếu bị nạn nhân chống cự các đối tượng dùng gậy ba khúc tấn công lại.

Tại cơ quan công an, nhóm nay khai nhận đã thực hiện khoảng 7 vụ cướp tài sản. Sau đó đem xe đến huyện Củ Chi (TP.HCM) để bán cho Thái Văn Tinh.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Băng cướp ‘nhí’ gây náo loạn đường phố Sài Gòn Băng cướp nhí đi trên 2 xe máy, lượn lờ khắp các con đường Sài Gòn, khi thấy “con mồi” nào sơ hở thì áp sát để cướp tài sản.

Xuân An