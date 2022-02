Nữ chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thiên Sơn là bà Khâu Thị Thu Huyền bị cáo buộc đã giả chữ ký, sang tên mảnh đất của 2 của hai người đàn ông rồi đem thế chấp ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ.

VKSND TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ nữ Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thiên Sơn lừa đảo sang TAND TP Hà Nội thụ lý.

Trước đó, vào tháng 11/2017, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được đơn thư tố giác của ông Khâu Văn C. và ông Đặng Văn B. (SN 1954, đều trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Hai ông này tố giác bà Khâu Thị Thu Huyền (SN 1980), Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thiên Sơn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Tân Thiên Sơn do bà Huyền ngồi ghế Chủ tịch HĐQT hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, kinh doanh vàng bạc...

Đầu năm 2011, do có nhu cầu vay tiền nên ông C. và ông B. đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc) cùng chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (bản phô tô có công chúng) của 2 ông cho bà Huyền để nhờ bị can thế chấp thửa đất vay ngân hàng.

Sau đó, cả hai ông không có nhu cầu vay tiền nữa nên yêu cầu bà Huyền trả lại sổ đỏ, nhưng nữ Chủ tịch HĐQT không trả lại.

Cáo buộc xác định, bà Huyền đã lập khống 2 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất, sau đó lấy danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thiên Sơn dùng 2 thửa đất làm tài sản đảm bảo để vay vốn rồi chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - chi nhánh Hoàn Kiếm hơn 3,8 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 25/1/2011, bà Huyền lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đối với thửa đất của ông C., giả chữ ký của ông C. và vợ con ông ở dưới mục bên chuyển nhượng và ký tên mình dưới mục bên nhận chuyển nhượng.

Ngày 27/4/2011, nữ Chủ tịch HĐQT tiếp tục lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất của ông B.

Bà Huyền giả chữ ký của vợ chồng ông B. ở bên chuyển nhượng, giả chữ ký anh Nguyễn Văn Tuấn (chồng bà Huyền) ở bên nhận chuyển nhượng.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nữ chủ tịch HĐQT thế chấp 2 thửa đất của ông C. và ông B. để được Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - chi nhánh quận Hoàn Kiếm cho vay hơn 4,5 tỷ đồng.

Quá trình sử dụng vốn vay, bà Huyền đã trả nợ tiền gốc gần 700 triệu đồng cho 2 khoản vay này. Hiện, bị can còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 3,8 tỷ đồng và không có khả năng trả nợ.

Quá trình điều tra, ngân hàng yêu cầu bà Huyền phải bồi thường toàn bộ số tiền gốc và lãi theo quy định của pháp luật.

Tại CQĐT, nữ Chủ tịch HĐQT khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng.

VKS cho rằng, lời khai của bị can phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng, vật chứng thu giữ, kết quả giám định và tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Với hành vi trên, bà Huyền bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, BLHS năm 2015.

Liên quan đến vụ án còn có một số cán bộ địa chính và lãnh đạo UBND thị trấn Vân Đình ký xác nhận sơ đồ thửa đất, ký chứng thực 2 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên.

Tuy nhiên, xét những người này không biết bà Huyền lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đồng thời họ cũng không bàn bạc, thống nhất, không được ăn chia từ số tiền bị can chiếm đoạt… nên CQĐT quyết định không xử lý hình sự những người này và gửi văn bản kiến nghị UBND huyện Ứng Hòa xem xét trách nhiệm hành chính đối với những cán bộ đó.

T.Nhung