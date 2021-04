Công mang theo dao bầu hẹn Thắng lên cầu Hàn (Hải Dương) đánh nhau. Thắng đã dùng dao bấm gây án, khiến nạn nhân tử vong.

Vì số tiền nợ 1 triệu đồng trước đó, Công và Thắng đã xảy ra mâu thuẫn rồi hẹn nhau lên cầu Hàn, thuộc phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương để huyết chiến.

Người mang theo dao bầu, kẻ thủ sẵn dao bấm. Khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Thắng đã đâm thấu tim Công, gây ra án mạng ngay giữa cầu.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương, chiều nay (20/4) xác nhận thông tin trên với PV VietNamNet.

Thắng sau khi đâm bạn, bị công an bắt giữ ngay trên cầu Hàn

Theo tài liệu từ cơ quan công an, khoảng 20h15 tối qua (19/4), Công an TP Hải Dương nhận được tin báo tại khu vực cầu Hàn có 2 nam thanh niên dùng dao đuổi, đánh nhau.

Lực lượng hình sự đã nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến thì một thanh niên đã ngã gục bên đường, người còn lại đang ở cạnh nạn nhân.

Hiện trường vụ án mạng

Công an đã bắt giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với Bùi Quốc Thắng (SN 2003), trú tại số 11/65, phố Bắc Sơn, TP Hải Dương. Thắng được xác định là kẻ cầm dao đâm vào ngực anh Ngô Văn Công (SN 1984), trú tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách.



Công an xác minh, mới đây, Thắng thuê anh Công (làm nghề lái xe taxi tự do) chở đi tỉnh Hưng Yên, với giá tiền là 1 triệu đồng.

Do là bạn, nên đối tượng xin nợ tiền về Hải Dương trả sau. Anh Công đã đồng ý. Sau đó, nhiều lần anh Công đòi tiền nhưng Thắng chưa có để trả. Hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Bùi Quốc Thắng tại cơ quan điều tra

Vào khoảng 18h30 tối qua, Công đang ngồi uống bia với một số người khác thì Thắng gọi điện tới thách đánh nhau.

Anh Công đồng ý, hẹn Thắng ra cầu Hàn và thống nhất mang theo dao để huyết chiến. Thắng đi xe máy mang theo một con dao bấm, còn anh Công lái ô tô thủ theo con dao bầu tới chỗ hẹn.



Đến điểm hẹn, Thắng dừng xe, bật dao bấm lên và vẫy gọi anh Công. Công bước ra khỏi ô tô, tay cầm theo dao bầu dài khoảng 30cm. Hai bên đi ra giữa cầu đứng đối diện nhau, cách nhau 1m.



Thắng bảo anh Công: "Tao hô từ 1 đến 3 thì bắt đầu", anh Công nói: "Ok".

Lao vào đánh nhau, Thắng đâm một nhát trúng ngực trái, và 5 đến 6 nhát vào lưng anh Công. Trong lúc giằng co, dao của anh Công cứa 2 nhát vào ngón bàn tay phải của Thắng. Tới khi Công gục xuống đường, thì Thắng dừng tay.

Đối tượng Thắng được dẫn giải lên cầu Hàn để thực nghiệm điều tra

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (TP Hà Nội) nhưng đã tử vong vào lúc 3h sáng nay.

