Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy tới thì phát hiện thầy hiệu trưởng một trường cấp 2 bị đâm trọng thương tại nhà, rồi tử vong sau đó. Lúc này, một nam thanh niên từ nhà nạn nhân tháo chạy.

Tối nay (9/7), Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an huyện Thăng Bình khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Nhất Thống (52 tuổi, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình).

Ông Nguyễn Nhất Thống là Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu.

Nhà ông Thống nơi xảy ra vụ việc.

Theo ông tin ban đầu, khoảng 14h15 chiều nay, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà ông Thống. Khi mọi người chạy đến thì thấy ông này bị đâm trọng thương, người bê bết máu.

Lúc này, trong số người chứng kiến, một nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy đã bỏ chạy khỏi nhà nạn nhân.

Sau đó, ông Thống được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Rất đông người dân tập trung theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

“Ông Thống tử vong do bị đâm nhiều nhát. Hiện Công an huyện đang phối hợp với Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ án và tiến hành truy bắt đối tượng gây án”, Đại tá Xuân nói.

Lê Bằng