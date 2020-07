VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, ở Đông Anh) tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là chị Đặng Thị Hải (SN 1960), vợ của bị can.

Trước đó, vào tối ngày 1/2/2019 (tức ngày 27 Tết âm lịch Mậu Tuất 2018), Công an huyện Chương Mỹ nhận được đơn của anh Nguyễn Văn Đạt, quản lý nhà nghỉ Hoa Anh Đào ở Xuân Mai.

Anh này trình báo việc bà Hải, chủ nhà nghỉ bị mất tích từ trưa ngày 31/1/2019. Từ những manh mối nắm được, Công an triệu tập chồng của bà Hải là bị can Ngọc Anh đến để làm rõ lý do bà Hải mất tích.

Bị Công an “sờ gáy”, Ngọc Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Theo cáo trạng, Ngọc Anh mất vợ năm 2016. Cuối năm 2017, qua kết bạn trên Facebook, anh ta quen biết, nảy sinh tình cảm với bà Hải.

Thời gian yêu đương, bị can thỏa thuận với bà Hải việc anh ta để người tình toàn quyền sử dụng ô tô Parado giá 1,5 tỷ đồng. Đổi lại, bà Hải sẽ làm thủ tục ủy quyền, sang tên cho Ngọc Anh mảnh đất rộng 60m ở Chương Mỹ để xây nhà ở.

“Hợp đồng tình yêu”

2/4/2018, Ngọc Anh và bà Hải ký cam kết sống chung với nhau, ai vi phạm phải bổi thường danh dự cho người kia 1,5 tỷ đồng. Cùng ngày, hai người đăng ký kết hôn và dọn về sống chung ở thị trấn Xuân Mai.

Qúa trình chung sống, khoảng 7/2018, bà Hải nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên đã tự ý bán chiếc ô tô và không làm thủ tục sang tên thửa đất cho Ngọc Anh.

Việc này khiến hai người xảy ra mâu thuẫn. Ngày 20/8/2018, Ngọc Anh bỏ về nhà riêng ở huyện Đông Anh. Ba ngày sau, anh ta quay lại nhà nhưng bà Hải không mở cổng cho vào.

Bị can nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu vợ hoàn tất thủ tục sang tên thửa đất cho mình hoặc phải trả lại tiền bán xe ô tô, nhưng bà Hải không đồng ý. Bực tức, Ngọc Anh nghĩ cách trả thù vợ.

Khoảng 3h ngày 31/1/2019, Ngọc Anh đến nhà bà Hải, đột nhập vào trong. Khi bà Hải thức dậy, ra sân vườn đã bị Ngọc Anh túm tay kéo vào phòng nhà kho gằn giọng: “Mày lừa tao, tao cay mày lắm”.

Bà Hải đáp: “Em biết rồi, em sẽ trả tiền”. Ngọc Anh nói: “Tao không tin lời mày”. Dứt lời, anh ta cầm thanh sắt đánh nhiều nhát, khiến bà Hải tử vong.

Giết vợ xong, Ngọc Anh lấy chăn, ga có sẵn trong nhà kho quấn kín người, kéo xác bà Hải vào phía trong sát tường rồi lấy tấm xốp dựng nghiêng để che kín thi thể nạn nhân.

Sau đó anh ta bỏ đi. Khoảng 22h cùng ngày 31/1/2019, bị can đưa thi thể nạn nhân ra cầu Đông Trù, chặt thi thể vợ làm nhiều phần, tách bỏ nội tạng rồi đổ hết xuống sông phi tang.

