Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai khi hắn lẩn trốn tại Sài Gòn.

Nguồn thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho hay, chiều nay (1/12) lực lượng trinh sát của đơn vị này phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng Mai Xuân Bình (SN 1999) tại địa bàn phường 3, quận Gò Vấp.

Đây là đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn nhưng không thành tại phòng giao dịch Hóa An, thuộc Chi nhánh ngân hàng Agribank (phường Hóa An, TP Biên Hòa) cách đây 5 ngày.

Nghi can Mai Xuân Bình khi bị bắt giữ

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang làm thủ tục bàn giao nghi can cho Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn thông tin cho hay, đối tượng Bình từ Sài Gòn xuống Đồng Nai cướp ngân hàng nhưng bất thành, nên quay lại Sài Gòn.

Công an thu giữ tang vật

Như đã thông tin, cuối giờ chiều 26/11 một thanh niên bịt mặt đi xe máy đến phòng giao dịch Hóa An, Chi nhánh ngân hàng Agribank nằm trên quốc lộ 1K.

Tại đây, đối tượng để xe ngoài sân rồi đi vào quầy giao dịch, rút ra một vật giống lựu đạn, uy hiếp nhân viên. Sau đó đối tượng đi vào bên trong phòng giao dịch bằng cách leo lên quầy, nhảy qua lớp kính ngăn.

Khoảng 3 phút vẫn chưa tìm thấy gì, nghe tiếng báo động, tên cướp bỏ chạy ra ngoài, tẩu thoát. Phía ngân hàng xác nhận, thời điểm này ngân hàng đã ngưng giao dịch nên đối tượng không lấy được tiền.

Ngay sau vụ cướp, Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc, trích xuất hình ảnh camera an ninh để nhận dạng kẻ gây án. Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp điều tra và đến nay bắt giữ được nghi can Mai Xuân Bình.

Phước An - Đàm An