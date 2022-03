Bạn gái vung tay mua sắm sau khi được cho tiền Mặc dù một mình lên kế hoạch và thực hiện vụ cướp ngân hàng nhưng sau đó chính vì cho bạn gái tiền, Nam đã đưa bạn gái Trần Thị Thu Thủy vướng vào vòng lao lý cùng với mình. Trần Thị Thu Thủy bị cơ quan công an khởi tố về tội "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" quy định tại khoản 4 điều 323, BLHS. Cụ thể, theo tài liệu điều tra, sau khi nhận số tiền Nam đưa, Thủy đi mua một điện thoại iPhone 13 Pro Max, một máy tính Macbook Air; mua một vòng đeo tay bằng vàng trắng, một nhẫn vàng trắng đính kim cương. Còn lại hơn 1 tỷ đồng, Thủy gửi bạn giữ hộ. Đến tối ngày 7/1, Thủy đến khách sạn Sao Mai, quận Lê Chân nghỉ qua đêm. Tại đây Thủy có đọc thông tin trên mạng xã hội, nhận ra đối tượng cướp ngân hàng chính là Nam và biết số tiền Nam đưa là do cướp mà có, nhưng Thủy tiếp tục dùng số tiền trên đi mua vàng mà không trình báo với cơ quan công an.