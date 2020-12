Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can liên quan đến sòng bạc có vốn góp của một cán bộ công an.

Theo kết luận điều tra, 8 người bị đề nghị truy tố về tội “đánh bạc”.

7 người khác, trong đó có Tô Nhựt Thanh (tự Thanh “Mười Ngàn”, SN 1972, ngụ tại quận Tân Phú), Tô Mỹ Nhí (SN 1987, quê Cà Mau) bị đề nghị truy tố thêm tội “tổ chức đánh bạc”.

Còn các bị can Đoàn Hồng Phúc (SN 1982, nguyên đội phó đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Phú, nguyên Phó trưởng Công an phường 6, quận 6), Song Hỷ Phu (SN 1983, ngụ tại quận 11), Nguyễn Văn Thanh (SN 1974), Huỳnh Minh Phụng (SN 1993) và Trần Mạnh Huy (SN 1979, là chồng của Nhí, cùng ngụ tại quận Tân Phú) bị đề nghị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”.

Bị can Đoàn Hồng Phúc

Trước đó, đầu tháng 5/2020, lực lượng Công an TP.HCM đã đột kích vào sòng bạc tổ chức quy mô tại căn nhà số 30/2 đường Trịnh Đình Thảo, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú bắt quả tang nhiều người đang sát phạt cờ bạc bằng hình thức binh xập xám ăn chi và đá gà qua mạng.

Công an thu giữ 160 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Từ khai báo của các đối tượng có liên quan, cơ quan CSĐT đã bắt giữ Đoàn Hồng Phúc, lúc đó là Phó trưởng Công an phường 6, quận 6 và là nguyên đội phó đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Phú.

Trước đó, Công an TP.HCM đã có quyết định tước quân tịch CAND đối với ông Phúc.

Quá trình điều tra của công an và khai báo của các đối tượng xác định, sòng bạc có phần hùn của 6 người. Trong đó, Thanh “mười ngàn” và Tô Mỹ Nhí lần lượt có cổ phần 30 và 40%. Đoàn Hồng Phúc có cổ phần 10%.

Đoàn Hồng Phúc là trinh sát rồi giữ chức đội phó đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Phú nên quen biết với nhiều tay trong giới xã hội, trong đó có Thanh “Mười Ngàn”.

Tháng 9/2019, Phúc thuê ngôi nhà số 30/2 đường Trịnh Đình Thảo rồi gọi cho Thanh “Mười Ngàn” và Nhí cùng tổ chức sòng bạc binh xập xám và đá gà qua mạng, núp bóng điểm giữ xe ô tô.

Những người này phân chia nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý sổ sách thống kê tiền bạc của hoạt động cờ bạc, thu tiền xâu và cảnh giới bên ngoài. Đoàn Hồng Phúc hầu như chỉ liên hệ với các đối tượng qua điện thoại, không xuất hiện ở sòng bạc.

Đến nay Đoàn Hồng Phúc chỉ thừa nhận, do kinh doanh bãi giữ xe ô tô không đủ chi phí nên có bàn với Thanh “Mười Ngàn” và Nhí việc tổ chức sòng bạc.

Đoàn Hồng Phúc khai rằng, vào đầu tháng 1/2020 được Nhí mang đến tận nhà đưa 30 triệu đồng là phần hùn từ hoạt động kinh doanh bãi giữ xe ô tô và sòng bạc.

Nhưng cơ quan CSĐT xác định, từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá, chỉ nửa năm, nhưng tổng số tiền các con bạc thắng thua tại sòng bạc trên là 133 tỷ đồng. Trong đó, Đoàn Hồng Phúc có vai trò tổ chức.

Phước An