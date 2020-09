Ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc bệnh viện Bạch Mai và 2 đồng phạm vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Cổ phần công nghệ y tế BMS (gọi tắt là Công ty BMS) và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các đề án lắp đặt máy, thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai theo hình thức xã hội hóa.

Ba bị can vừa bị khởi tố

Trong quá trình điều tra mở rộng, C03 đã làm rõ hành vi của một số lãnh đạo, cán bộ bệnh viện Bạch Mai lợi dụng cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế, chủ trương xã hội hóa liên doanh, liên kết mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh, vì động cơ cá nhân làm trái quy định của Nhà nước, quy định của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

Chấp thuận cho Công ty BMS tham gia đề án, nâng giá thiết bị lên nhiều lần, đẩy giá dịch vụ lên cao nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người bệnh, gây bất bình trong dư luận xã hội.

Hành vi trên của lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Bạch Mai đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nguyên Giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh. Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ kết quả điều tra và hồ sơ, tài liệu thu thập được, ngày 25/9, C03 - Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm gian và lệnh khám xét đối với ba bị can gồm:

Nguyễn Quốc Anh, sinh ngày 01/9/1959 tại Nam Định, nguyên Giám đốc bệnh viện Bạch Mai; Nguyễn Ngọc Hiền, sinh ngày 12/3/1960 tại Nam Định, nguyên Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai; Trịnh Thị Thuận, sinh ngày: 20/02/1974 tại Thanh Hóa, Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tài chính kế toán bệnh viện Bạch Mai.

Cùng ngày, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh nêu trên. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm của các cá nhân khác có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật và thu hồi tài sản.

