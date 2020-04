Cơ quan An ninh điều tra (Công an An Giang) đã khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Kim Phượng về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Ngày 2/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phượng (53 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Đối tượng Phượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, đối tượng Phượng tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Theo sự chỉ đạo của một số đối tượng phản động trong tổ chức ở nước ngoài, Phượng rủ rê, móc nối được một số người tham gia vào tổ chức. Đồng thời Phượng tiến hành “trưng cầu dân ý” được 159 người để bầu cho Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ III Việt Nam Cộng Hòa”.

Cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp nhà của Phượng và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Ảnh: Tiến Tầm

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Phượng.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Phượng, Công an thu giữ 5 lá cờ 3 sọc cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Thiện Chí