Đối tượng Huỳnh Văn Luân bị khởi tố, bắt tạm giam vì nhậu say đánh chủ quán và làm bị thương cán bộ công an.

Ngày 21/2, công an huyện Phước Long cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Luân (SN 1990, ngụ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Theo đó, khoảng 20h ngày 30/1, Luân đi nhậu tại một quán trên địa bàn thị trấn Phước Long. Sau khi say, Luân có hành vi gây rối trật tự công cộng, đập phá đồ đạc và đánh chủ quán.

Huỳnh Văn Luân tại cơ quan công an.

Sau đó, khi thấy lực lượng công an thị trấn Phước Long đến, Luân đã dùng các loại hung khí nguy hiểm như dao, chai thủy tinh, bình gas để chống trả. Luân đã gây thương tích nặng ở vùng mắt đối với Thượng úy Trương Việt Thắng, công an viên, Công an thị trấn Phước Long.

Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ Luân, thu giữ tang vật có liên quan.

Riêng Thượng úy Thắng được đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn.

Ngọc Chúc