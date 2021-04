Sau khi đi ăn tối, thiếu niên 16 tuổi ra tay sát hại nam thanh niên rồi đem xác nạn nhân đi phi tang.

Ngày 2/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Trọng Nghĩa (16 tuổi, ngụ khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) để điều tra về hành vi “Giết người, cướp tài sản”.

Nghi phạm Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nghĩa quen biết Thái Quang Minh (28 tuổi, ngụ cùng địa phương). Nghĩa nhiều lần từ chối chuyện Minh rủ đi chơi.

Thấy Minh đeo nhiều vàng nên Nghĩa nảy sinh ý định giết nạn nhân để cướp tài sản lấy tiền chuộc 2 xe máy đã cầm trước đó.

Khoảng 19h hôm 23/3, Minh chạy xe máy đến nhà chở Nghĩa đi chơi. Khi đi Nghĩa mang theo con dao.

Sau khi đi ăn uống xong, khoảng 22h30 cùng ngày, Nghĩa kêu Minh chở vào khu vực vắng ở tổ 18, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ.

Khi Minh dừng xe lại thì bị Nghĩa kề dao vào cổ yêu cầu kêu cởi sợi dây chuyền vàng đang đeo.

Minh chống cự liền bị Nghĩa đâm một nhát vào cổ. Nạn nhân bỏ chạy, Nghĩa đuổi theo quật ngã xuống đường rồi dùng dao đâm nhiều nhát.

Thấy Minh đã chết, Nghĩa lấy 500.000 đồng và sợi dây chuyền rồi chở xác nạn nhân đi giấu. Trên đường tẩu thoát, sợ bị phát hiện, Nghĩa đẩy xe máy của nạn nhân xuống kênh.

Hôm sau, Nghĩa đem sợi dây chuyền cướp của Minh đi bán được hơn 34 triệu đồng lấy tiền chơi game. Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ nghi phạm Nghĩa, đồng thời thu hồi tang vật cùng con dao gây án.

H.Thanh