Nguyễn Thị Dương, vợ Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố thêm tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều nay (22/6) Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) là Giám đốc Công ty bất động sản Đường Dương, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Dương bị khởi tố với vai trò là đồng phạm.

Trước đó, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can thuộc sở Tư pháp cùng sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình.

Đối tượng Nguyễn Thị Dương cùng chồng

Các bị can bị truy tố gồm: Phạm Văn Hiệp (SN 1984) là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình); Vũ Gia Thành (SN 1977) cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh; Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970), trưởng phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên và Hà Văn Dũng (SN 1984) nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, cùng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

Nguyễn Thị Dương trước đó cũng đã bị bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích vi tham gia đánh lái xe bị thương.

Dương bị khởi tố thêm tội danh về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì có liên quan đến sự việc xảy ra vào ngày 20/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình. Dương có vai trò đồng phạm với 4 bị can nêu trên.

Hoài Anh