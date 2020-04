Cơ quan Cảnh sát Điều tra, công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án bé gái 3 tuổi ở Hà Nội tử vong nghi do bạo hành.

Đại diện công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội danh "Giết người", liên quan đến vụ bé gái N.N.M.M (thường trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) tử vong. Cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp cặp vợ chồng liên quan là mẹ đẻ và cha dượng của nạn nhân.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, công an quận Đống Đa đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, để tiếp tục hoàn tất thủ tục khởi tố bị can.

Cháu M sống cùng bà ngoại ở huyện Đông Anh. Gần đây, mẹ đẻ của cháu đã đón về nuôi ở ngôi nhà thuộc phường Phương Liên.

Sáng 30/3, cháu M được mẹ đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu, với lý do "bị ngã", song dấu vết bạo hành lại xuất hiện trên khắp cơ thể bé gái. Sau đó, cháu M tử vong. Thông tin do người thân của cháu bé đưa lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng phẫn nộ

Xót xa trước sự ra đi đột ngột của cháu gái, người thân của cháu đã chụp hình và đưa lên mạng xã hội Facebook để tố cáo hành vi của mẹ ruột và cha dượng, khiến dư luận cực kỳ phẫn nộ.

Theo An ninh thủ đô