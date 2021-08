Hôm nay (9/8), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng liên quan trong đường dây buôn lậu quặng sang Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2019, Vương Hiểu Thanh (người Trung Quốc) đã kết nối với Nguyễn Khắc Vĩnh (35 tuổi, trú huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) tổ chức mua gom quặng kim loại trái phép xuất lậu về Trung Quốc.

Nguồn quặng do Vương Hiểu Thanh thu mua chuyển về kho cho Vĩnh tại Bắc Ninh. Sau đó, Vĩnh đóng gói, ngụy trang quặng, kê khai gian dối với hải quan để xuất khẩu quặng theo cửa khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Với mỗi tấn quặng, Vương Hiểu Thanh trả cho Vĩnh tiền công 3 triệu đồng.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Vĩnh thuê người gia công thùng tôn theo kiểu dáng, kích thước, thiết kế tương tự hình giấy cuộn xuất khẩu rồi cho quặng vào trong thùng.

Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân 2, TP Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, bắt giữ 2 xe ô tô đầu kéo vận chuyển tổng cộng hơn 100 tấn quặng kim loại được ngụy trang thành giấy cuộn khổ lớn.

Kết quả điều tra xác định số quặng trên không có hóa đơn, chứng từ và được thu gom, tập kết tại Bắc Ninh để xuất lậu sang Trung Quốc.

Tiếp tục khám xét nhà kho tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh do Vĩnh thuê, cơ quan điều tra thu giữ hơn 150 tấn quặng các loại, 25 tấn giấy, 8 tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quặng và nhiều phương tiện, máy móc liên quan. Đến nay, 17 đối tượng bị khởi tố, thu giữ tổng số hơn 250 tấn quặng chì, quặng kẽm.

Vĩnh khai từ tháng 5 đến tháng 9/2020, đường dây này đã thông quan xuất lậu hơn 10 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm trị giá hơn 200 tỷ đồng. Sau trừ các chi phí, Vĩnh hưởng lợi bất hợp pháp khoảng 2 tỷ đồng.

