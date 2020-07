Dưới lớp vỏ bọc xinh đẹp và giàu có, không ai có thể nghĩ rằng những cô gái tuổi đời còn quá trẻ này lại cầm đầu hàng loạt đường dây bán dâm gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Hot girl 9X đứng đầu đường dây bán dâm chuyên nghiệp

Ngày 4/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 4 cô gái đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách tại khách sạn Phú Hưng, phường Quảng Hưng (TP. Thanh Hóa).

Theo điều tra của công an, đường dây bán dâm này do Cao Thị Ninh (SN 1992) điều hành và cũng là người trực tiếp bán dâm. Khi có khách, Ninh điều gái mại dâm từ các quán karaoke đến khách sạn Phú Hưng thực hiện hành vi môi giới với giá 3-5 triệu đồng/lượt. Sau đó, “tú bà” 9X sẽ lấy tiền “hoa hồng” từ các gái mại dâm và cả khách mua dâm.

Cao Thị Ninh tại cơ quan công an

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, Cao Thị Ninh trang bị cho mình vẻ ngoài xinh đẹp cùng lối sống xa hoa.

Trước khi bị bắt, “hot girl” này thường xuyên khoe khoang về cuộc sống giàu có, sang chảnh, với “xế” xịn, túi hàng hiệu đắt đỏ và những thú vui xa xỉ trên mạng xã hội.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Cao Thị Ninh và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

“Tú bà” chưa đầy 18 tuổi

Ngày 17/4, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã triệt phá đường dây mua bán dâm với giá hàng chục triệu đồng mỗi đêm. Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Bùi Thị Như Quỳnh - mắt xích quan trọng nhất.

Với ngoại hình xinh đẹp như hot girl, ít ai tưởng tượng được một cô gái chưa tròn 18 tuổi lại chính là “má mì” chuyên cung cấp gái mại dâm biết sử dụng ma túy “cho các cuộc “thác loạn”.

Bùi Thị Như Quỳnh làm tú bà khi chưa đủ 18 tuổi

Sinh năm 2002, Quỳnh bỏ học từ sớm lên Hà Nội kiếm việc làm và sinh sống nhiều năm nay. Quá khứ từng làm gái mại dâm nên Quỳnh quen biết với rất nhiều các cô gái trẻ có nhan sắc và có nhiều mối quan hệ với “khách làng chơi”.

Khi có giao dịch, Quỳnh tiến hành điều gái mại dâm đến chung cư dạng “homestay” thuê theo ngày rồi “ship” ma túy từ nơi khác đến. Đây là một trong những thủ đoạn mại dâm mới.

Tại căn hộ cao cấp này, các đối tượng đóng chặt cửa, mang theo loa, thiết bị âm thanh, ánh sáng... để mở tiệc “bay lắc” rồi sau đó thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Trong phi vụ này, khách làng chơi đã chi 40 triệu đồng/2 người cho một đêm “vui vẻ”, Quỳnh thu về 7 triệu đồng tiền môi giới. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Từ hot girl thành “tú bà” để có tiền ăn chơi

Vốn xinh xắn, ăn mặc sành điệu lại vô cùng chịu chơi nên Hồ Thị Thúy Hẳng (SN 2001) được nhiều “đại gia” để ý, gạ gẫm. Biết được “nhu cầu” của những “thượng đế” không có gì ngoài tiền này, Hằng bắt đầu “tuyển” các cô gái xinh đẹp để phục vụ khách.

Hằng kết bạn với những cô gái cùng “tầng” với mình, thích ăn chơi, đua đòi, ngoại hình dễ nhìn, rồi rủ rê, lôi kéo họ vào đường dây bán dâm cho các đại gia.

“Tú bà” yêu cầu các cô gái trang điểm đẹp, mặc đồ gợi cảm rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để “câu khách”. Hằng cho khách tự lựa chọn thông qua ảnh, thỏa thuận giá cả rồi điều người đến phục vụ. Trong tay của Hằng, có ít nhất 7 gái mại dâm từ 18-25 tuổi.

Chi phí cho mỗi lần đi khách thấp nhất là 2 triệu đồng. Riêng những cô gái nhan sắc nổi bật thì giá từ 4 triệu đồng trở lên.

Hồ Thị Thúy Hằng điều hành cả đường dây sex tour

Ngoài ra, Hằng còn tổ chức hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn nếu khách muốn bay lắc với ma túy. Tất nhiên, giá những dịch vụ này dao động từ 4-10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi.

Hằng còn điều các cô gái tham gia sex tour theo yêu cầu của khách. Giá dịch vụ dao động 10-20 triệu tùy thuộc vào chuyến đi dài hay ngắn ngày, địa điểm xa hay gần.

Mọi giao dịch với khách hàng người đẹp đều thực hiện thông qua mạng xã hội và thường xuyên luân chuyển các khách sạn, nhà nghỉ.

Ngày 8/8/2019, Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Thị Thúy Hằng để điều tra về tội “môi giới mại dâm”. Trả lời cơ quan điều tra, Hằng hồn nhiên nói số tiền kiếm được dùng để ăn chơi, mua sắm.

“Hot girl đi Mẹc” điều hành đường dây bán dâm nghìn đô

Chiều 29/8/2019, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Cúc (SN 1989) để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Người đẹp được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây “gái gọi cao cấp” có giá lên đến hàng ngàn USD tại địa bàn Hà Nội, các tỉnh phía Bắc.

Cúc sở hữu căn hộ hạng sang ở Hà Nội và có nhà cho thuê ở Hạ Long (Quảng Ninh), luôn sử dụng hàng hiệu, trong đó có chiếc xe đắt tiền hiệu Mercedes. “Tú bà” này từng làm việc ở spa thẩm mỹ, có mối quan hệ rất rộng với giới thương gia và tầng lớp nhà giàu có tiền ăn chơi, thích gái đẹp.

Nguyễn Thị Cúc và chiếc xe đắt tiền của mình

Thủ đoạn môi giới của Cúc khá tinh vi khi cấu kết với một số người thân quen và người hoạt động trong giới nghệ sỹ để tuyển mộ các cô gái có ngoại hình đẹp, tuổi từ 18 đến 25, lười lao động, ham mê cuộc sống vật chất và hưởng lạc vào đường dây của mình. Ngoài ra, Cúc còn tìm người đẹp ở một số cuộc thi hoặc đi dự sự kiện chương trình rồi kết thân, mời chào bán dâm.

“Má mì” Nguyễn Thị Cúc đưa ra giá bán dâm rất cao, tùy theo ngoại hình, nhan sắc của gái bán dâm và địa điểm “đi khách”. Một lần “tàu nhanh” với các “lính chiến” của Cúc, khách phải trả từ 7 đến 10 triệu đồng; qua đêm tại Hà Nội giá từ 10 đến 15 triệu và nếu đi các tỉnh, khu du lịch thì giá lên tới hàng nghìn USD.

Đáng chú ý, “hot girl đi Mẹc” còn tổ chức sex tour dài ngày cho các đại gia có nhu cầu, sẵn sàng điều gái đi “tăng bo” cho các “má mì” ở phía Nam.

Gia Như