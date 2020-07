Khi bắt đầu “ngà ngà” say, lời nói và hành động của một số người trở nên mất kiểm soát. Nhiều khi, chỉ vì một phút bốc đồng, nóng giận dẫn đến hành động giết người.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Luật được đánh giá có nhiều quy định tiến bộ, thể hiện quyết tâm của các cơ chức năng trong việc kiểm soát rượu bia và hạn chế tác hại của rượu bia.

Thế nhưng, kể cả khi Luật này có hiệu lực, những vụ án giết người do xích mích trên bàn nhậu vẫn gia tăng đáng lo ngại.

Mới đây, vụ việc đâm chết người vì tranh nhau trả tiền trên bàn nhậu ở Hà Nội ngày 6/7 khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Khoảng 2h20 ngày 6/7, tại ngã tư chợ La Cả (phường Dương Nội, quận Hà Đông) đã xảy ra xô xát giữa một nhóm thanh niên.

Đào Minh Hoàng đã bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Sau khi ăn nhậu tại quán lẩu nướng Bông Bống, nhóm người này đứng lên thanh toán. Do tranh nhau trả tiền nên một số người bắt đầu ẩu đả. Đào Minh Hoàng (SN 1997, trú tại huyện Phúc Thọ) dùng vỏ chai bia đập vỡ phần đáy đâm vào lưng anh Quách Công Th. (SN 1997, quê Hòa Bình). Nhát đâm xuyên vào phổi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trước đó, cũng trong năm nay, đã có không ít những vụ việc nhẫn tâm lấy đi mạng người trong trạng thái không tỉnh táo chỉ vì mâu thuẫn từ bàn nhậu.

Vụ hai thanh niên mâu thuẫn dẫn đến một người tử vong và một người nhập viện cấp cứu xảy ra trên địa bàn xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Vào khoảng 7h30 ngày 23/6, Vũ Văn Úy (SN 1994), Đỗ Xuân Tuấn (SN 1984), Bùi Văn Luận (SN 1993) cùng trú tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ ngồi uống rượu với nhau. Đến khoảng 10h cùng ngày 23/6, giữa Tuấn và Luận xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau.

Tuấn đang được điều trị tại bệnh viện do mất một bàn tay

Bất ngờ, Luận dùng dao chém một nhát đứt lìa cánh tay trái của Tuấn, Tuấn cũng dùng dao đâm liên tiếp vào người của Luận. Cả hai được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bùi Văn Luận do vết thương quá nặng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ. Đỗ Xuân Tuấn bị đứt lìa bàn tay trái, được chuyển ra Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức để điều trị.

Anh em ruột giết nhau vì mâu thuẫn khi nhậu

Tối 7/6, tại địa bàn xã Tây Cốc (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng trong gia đình.

Khoảng 22h đêm 7/6, Lê Xuân C. (SN 1988) sang nhà anh trai ruột là Lê Mạnh Cường (SN 1983) để uống rượu. Trong lúc uống rượu, giữa 2 người xảy ra cãi cọ. Trong mâm rượu lúc đó có bố của anh C., Cường cùng người bạn của C.

Do bực tức, C. đã dùng xe chở bạn về rồi tiếp tục quay lại mâm rượu. Đỉnh điểm, C. đã dùng một chiếc cuốc đập vỡ cửa kính nhà anh trai rồi bỏ về.

Lúc này, Cường xuống bếp lấy một con dao bầu đuổi theo đến nhà C. Tại đây, Cường đã dùng con dao đâm em trai tử vong.

Có thể thấy uống nhiều rượu làm cho con người mất khả năng kiểm soát và điều khiển bản thân là điều không phải bàn cãi.

Việc Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia được thông qua cho thấy quyết tâm của cả cơ quan quản lý lẫn người dân đối với hành vi rượu chè. Vấn đề còn lại là phải thực thi hiệu quả những quy định tiến bộ của luật. Song, sự tự kiềm chế đối với rượu bia của mỗi người dân để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc là điều cần có trước.

Gia Như