Xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống, các vụ nổ súng cướp đi sinh mạng của nhiều người, để lại hệ luỵ đau lòng.

Vào sáng 15/2, Lê Văn Hữu (SN 1981, trú xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) dùng súng bắn vào vợ chồng ông Lê Văn T. và bà Phạm Thị Đ. (cùng SN 1971, là hàng xóm của Hữu). Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ, bà Đ. nguy kịch phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Hữu đã dùng súng tự sát.

Trước đó, không ít vụ nổ súng đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, gây hoang mang, bức xúc trong xã hội.

Hiện trường vụ nổ súng khiến 2 người chết tại Thái Nguyên

Bắn 17 phát đạn vì tranh chấp đất đai

Mới đây, ngày 16/2, Công an huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn), khởi tố bị can Vi Văn Thoại (52 tuổi, ở xã Đội Cấn, huyện Tràng Định) về tội Giết người. Theo cơ quan chức năng, Thoại và gia đình anh Vi Văn Bình (32 tuổi) có tranh chấp đất đai.

Chiều 27/1, Thoại đi săn thú trong rừng. Trên đường về, Thoại nấp sau một bụi cây ven đường đoạn ngã ba Pò Deng, xã Đội Cấn, nhằm mục đích ám sát vợ chồng anh Bình bằng súng (loại súng kíp gắn đầu đạn vũ khí quân dụng).

Khi thấy vợ chồng Bình xuất hiện, Thoại bóp cò. Anh Bình dính 16 viên đạn, còn người vợ trúng một viên. Cả hai sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn sang Trung Quốc và bị bắt giữ khi trở về nước.

Vi Văn Thoại. Ảnh: Công an cung cấp

Tuấn "khỉ" dùng súng AK bắn chết 5 người ở Củ Chi

Khoảng 13h ngày 29/1/2020, Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, trú Củ Chi, TP.HCM) thua sạch tiền tại sới bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) nên gọi điện cho Lê Quốc Minh (em họ) về nhà mẹ lấy 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, do nảy sinh mâu thuẫn với những người khác tại sới bạc nên Tuấn bỏ về nhà lấy 1 khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn. Một lúc sau, Tuấn quay lại sới bạc, xả súng những người đang tham gia đánh bạc làm 4 người chết, 2 người bị thương. Gây án xong, Tuấn cướp hơn 802 triệu đồng, 1 chiếc xe tại sới bạc rồi rời khỏi hiện trường.

Chân dung Tuấn "khỉ"

Trên đường tẩu thoát, Tuấn tiếp tục dùng súng AK bắn chết 1 người và bắn 1 người khác bị thương.

Đến tối 13/2, khi công an xác định Tuấn trốn trong một căn nhà thuộc ấp Tân Hòa (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM), hàng trăm chiến sĩ công an đã bao vây khu vực này để bắt. Đến khoảng 20h cùng ngày, Tuấn “khỉ” bị lực lượng công an tiêu diệt.

Cầm súng AK bắn thương vong 7 người ở Lạng Sơn

Khoảng 21h ngày 13/1/2020, Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) mang theo súng AK tới nhà anh Phạm Văn Túy (45 tuổi) và vợ là Hoàng Thị Hoài (37 tuổi) ở khu vực ngã ba Pò Hà (thôn Thâm Mò, xã Phú Xá), bắn 4 phát đạn từ ngoài qua cửa sổ gian bếp. Một viên trúng đầu cháu Phạm Thanh Phong (12 tuổi, con trai vợ chồng anh Túy) làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại vụ xả súng ở Lạng Sơn

Sắn tiếp tục cầm súng sang xưởng làm lốp ô tô của anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi) ở cách nhà chị Hoài khoảng 15m, bắn liên tiếp khoảng 15 phát đạn. Anh Hương bỏ chạy vào trong nhà thì bị bắn 1 viên đạn trúng lưng khiến anh tử vong sau đó.

Ngoài 2 nạn nhân tử vong, còn có 5 người bị thương gồm Hoàng Thị Hoài, Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng, Vũ Xuân Hưởng và Nguyễn Văn Tuyển. Theo công an, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm gia đình.

Tân Kỳ