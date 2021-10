Sau khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nhâm Hoàng Khang về hành vi "cưỡng đoạt tài sản", cơ quan công an đang mở rộng điều tra với người này trong nhiều vụ việc khác.

Đến nay, sau các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (C02) phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an đã hoàn tất việc khám xét nơi ở của Nhâm Hoàng Khang.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang mở rộng điều tra về một số vụ việc liên quan đến Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình) ngoài hành vi “cưỡng đoạt tài sản” số tiền 400 triệu đồng của một số người đứng sau trang mạng cờ bạc.

Nguồn tin cho biết, đã có một số đơn thư tố cáo Nhâm Hoàng Khang lợi dụng sơ hở trong quản lý, lưu giữ dữ liệu, bảo mật thông tin của các nhân, tổ chức, đã đánh cắp thông tin để dùng vào mục đích cá nhân hoặc công bố ra ngoài...

Theo tìm hiểu, trong nửa năm trở lại đây, cái tên Nhâm Hoàng Khang có thời điểm làm “dậy sóng” showbiz bằng những thông tin đời tư, bí mật của giới nghệ sĩ.

Lập trình viên Nhâm Hoàng Khang

Nhâm Hoàng Khang vốn là một lập trình viên. Về lĩnh vực này, Khang được biết đến khi đạt được một số thành công nhất định như: tạo ra các phần mềm hỗ trợ trên iPhone, Ipad; đưa eSim vào iPhone Lock, là dạng sim tích hợp nhiều chức năng, thuận tiện cho người dùng điện thoại…

Tuy nhiên, chuyện vài năm trước, Nhâm Hoàng Khang từng có tiền án “tàng trữ trái phép chất ma tuý”, phải thụ án 3 năm tù và chấp hành xong hình phạt vào năm 2018. Khi trở về địa phương, Nhâm Hoàng Khang tiếp tục với công việc của một lập trình viên.

Nhâm Hoàng Khang được biết đến gần đây, đặc biệt là sau giai đoạn bà Nguyễn Phương Hằng tố “thần y” Võ Hoàng Yên trong các buổi livestream trên mạng xã hội.

Khi đó Nhâm Hoàng Khang đã nhanh chóng tìm ra chủ nhân nick Facebook “Vô Thường”, tài khoản thường xuyên bình luận bôi nhọ, công kích bà Nguyễn Phương Hằng.

Nhâm Hoàng Khang cũng công bố, 1 tỷ đồng tiền của bà Hằng treo thưởng chỉ nhận 500 triệu, còn lại 500 triệu để bà Hằng làm từ thiện.

Nhưng thực tế khi livestream gần đây bà Hằng nói rõ, Nhâm Hoàng Khang hoàn toàn không nhận đồng nào, thậm chí làm giả thông tin xác nhận đã nhận 500 triệu đồng từ bà.

Giai đoạn ban đầu, bà Nguyễn Phương Hằng trong các livestream gọi Nhâm Hoàng Khang với biệt danh là “Cậu IT”. Cộng đồng mạng thì gọi người này là “trợ lý" của bà Nguyễn Phương Hằng.

Ở thời điểm gần cuối tháng 5, sau loạt tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên danh hài Hoài Linh trong việc "ngâm" khoản tiền 14 tỷ đồng. Nhưng trước đó Nhâm Hoàng Khang là người đầu tiên nêu lên việc này khi có chứng cứ Hoài Linh chưa giải ngân khoản tiền từ thiện sau nhiều tháng.

Nhâm Hoàng Khang bị cho là đã công bố những cuộc trò chuyện, trao đổi riêng tư của nhiều nghệ sĩ với nhau, có những thông tin gây ảnh hưởng đến những cá nhân.

Người này cũng có giai đoạn lời qua tiếng lại với cựu mẫu Trang Trần (tức Trang Khàn), còn thách thức tìm đến nơi buôn bán của cựu người mẫu khiến dân tình hiếu kỳ tập trung để xem và công an địa phương phải can thiệp để ổn định tình hình.

Trang Nguyên