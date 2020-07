30 trinh sát đã mất gần 1 năm trời nhập đủ các vai, theo dấu mới tóm được siêu trộm Đăng “mèo”, kẻ chuyên nhắm vào nhà giàu ở Sài Gòn để trộm tài sản.

Manh mối mù mờ từ những vụ nhà giàu bị trộm

Đến nay, Công an Thủ Đức đã làm rõ về từng vụ trộm tài sản 'khủng' do Trần Văn Đăng (tự Đăng “mèo”, SN 1975, ngụ quận Tân Bình) thực hiện ở nhiều địa bàn như: quận 6, quận Thủ Đức, Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Công an xác định, siêu trộm Đăng “mèo” đã thực hiện trót lọt 22 vụ trộm ở các nhà giàu có. Vụ ít nhất trộm hàng trăm triệu đồng, nhiều nhất lấy được cả tỷ đồng.

Đăng "mèo", tức Trần Văn Đăng, siêu trộm thực hiện 22 vụ nhắm vào nhà giàu ở nhiều quận, huyện TP.HCM

Một trinh sát ban chuyên án nhận định, Đăng “mèo” đúng là siêu trộm cô đơn, thao tác cực kỳ nhanh và thường gây án một mình. Ban chuyên án từ những thông tin mù mờ, trong gần một năm đã nhận dạng được chân tướng, nhập đủ thứ vai đeo bám trường kỳ mới tóm được siêu trộm này.

Hồ sơ chuyên án thể hiện, sáng 20/6/2019, tại một nhà ở đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức bị mất trộm số tiền 63 triệu đồng. Công an ghi nhận, sáng hôm đó, một người đàn ông đến gặp hai đứa trẻ trong nhà, nói là chủ nhà nhờ đến sửa ống nước.

Khi hai đứa trẻ không chú ý, hắn đã lẻn lên phòng ngủ lầu 1, cạy đủ lấy đi số tiền mặt trên.

Công an Thủ Đức vào cuộc điều tra, đánh giá vụ trộm có thủ đoạn tương tự vụ trộm gần 300 triệu đồng xảy ra gần một năm trước ở đường số 7, phường Tam Phú.

Trên cơ sở đó, tháng 8/2019, Công an Thủ Đức đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Chiều 15/4/2020, công an tiếp tục nhận được tin, một căn nhà trên đường số 9, phường Linh Chiểu cũng bị mất trộm. Kẻ gian đóng vai thợ sửa ống nước, lợi dụng người giúp việc già không để ý, nhanh tay cạy tủ lấy đi nhiều tiền mặt, ngoại tệ, vòng vàng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự các vụ trước, Công an Thủ Đức đánh giá có thể là cùng một đối tượng thực hiện.

Công an quận Thủ Đức khám nghiệm vụ trộm tài sản khủng mà Đăng "mèo" thực hiện

Công an quận Thủ Đức đã trích xuất hình ảnh camera an ninh trước nhà, ghi nhận lại cảnh người đàn ông đến và đi nhưng hắn đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang không thể nhận diện ra. Hình ảnh camera ở các tuyến đường gần đó nhận diện được đặc điểm xe và BKS đăng ký của tỉnh Đắc Nông.

Tổ trinh sát đã lên đường đi Đắc Nông tìm đến chủ xe nhưng bà này nói rằng đã bán lại cho một tiệm cầm đồ ở quận Tân Bình. Tổ công tác lại ngược về Sài Gòn, tìm đến chủ tiệm cầm đồ thì lại nói không rõ bán cho ai. Đặc điểm khiến cho chủ tiệm nhớ rõ, người đến hỏi mua xe đã bỏ đi và chỉ vài phút sau quay lại đưa tiền, lấy xe.

Lúc này, công an đánh giá, khả năng đối tượng tình nghi ở lòng vòng quanh tiệm cầm đồ nên bắt đầu khoanh vùng điều tra. Trinh sát của ban chuyên án nằm vùng ở khu vực này gần một tuần và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, đặc biệt là nguồn tin quần chúng, nên xác định được kẻ mua xe, cũng là nghi can trộm Đăng “mèo”. Nhưng hắn đã không còn ở địa phương.

Lật tẩy chân tướng siêu trộm cô đơn

Giai đoạn này, ở các quận, huyện TP.HCM liên tục xảy ra các vụ nhà giàu mất trộm tài sản khủng với cách thức tương tự. Thậm chí, Công an TP.HCM và Công an quận Bình Tân ra thông báo truy tìm kẻ trộm có hình ảnh nhân dạng nhưng không rõ tên tuổi khi trích xuất hình ảnh camera an ninh từ một vụ mất trộm tài sản khủng ở quận Bình Tân.

Nắm bắt thông tin này, so sánh nhân dạng, ban chuyên án của Công an quận Thủ Đức xác định rõ, thủ phạm là Đăng “mèo” và khả năng hắn gây án ở nhiều địa bàn. Dấu vết Đăng “mèo” lúc đó vẫn rất mịt mờ...

Đăng "mèo" thoắt ẩn thoắt hiện và luôn cảnh giác khi di chuyển trên đường phố

Một manh mối khác, vợ con của Đăng “mèo” vẫn ở Tân Bình, chắc chắn hắn sẽ quay về hoặc ít nhất cũng có liên hệ. Gần 30 trinh sát được huy động cho chuyên án, đóng giả nhiều vai để tiếp cận khu vực quanh nhà Đăng “mèo”. Nhưng hắn vẫn không lộ diện.

Một trinh sát kể, Đăng “mèo” hầu như di chuyển liên tục, không ở nơi nào cố định. Nơi đến của Đăng là nhà họ hàng hay người quen, bạn bè ở khắp các tỉnh nhưng nhanh chóng rời đi.

Một điều đặc biệt, Đăng “mèo” không sử dụng điện thoại. Chính vì thế, khi muốn liên lạc với vợ con, Đăng vào một quán nhậu nào đó để lai rai, rồi mượn điện thoại gọi về, hẹn vợ con ngày giờ cụ thể, đến địa điểm nào đó để gặp mặt.

Mới đây, tổ gồm 8 trinh sát ban chuyên án theo dấu được Đăng “mèo” khi hắn có mặt tại khu du lịch Hồ Tràm ở Bà Rịa – Vũng Tàu nên phục kích bắt gọn.

Tại cơ quan công an, Đăng “mèo” thừa nhận thực hiện 22 vụ trộm ở nhiều địa bàn như: quận 6, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Hóc Môn. Chỉ số ít tiền bạc là hắn chu cấp cho vợ con, còn phần lớn nướng sạch ở các trường gà, sòng bạc ở Campuchia.

Một chỉ huy của ban chuyên án đánh giá, Đăng “mèo” quả thực là siêu trộm khi có cách thức gây án tinh vi, có tính toán và hành tung thoắt ẩn thoắt hiện.

Lần theo dấu vết chiếc xe và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an Thủ Đức mới tóm được siêu trộm Đăng "mèo"

Năm 2011, Đăng “mèo” từng bị bắt ở quận Gò Vấp và lãnh án vì trộm. Lần trở lại này, hắn có kinh nghiệm, tinh vi hơn nên đã hoạt động trong thời gian dài nhiều năm, nhưng công an nhiều địa bàn không lần ra chân tướng.

Đăng “mèo” chọn thời điểm đầu giờ sáng hoặc đầu giờ chiều, khi ở nhà chỉ có người già, trẻ em. Sau khi gây án xong, dọc đường tẩu thoát, Đăng “mèo” trốn vào ven đường hoặc các con hẻm nhỏ, tránh được mắt thần của hệ thống camera an ninh để thay quần áo, che BKS xe gắn máy và quay ngược trở ra đường. Khi di chuyển, hắn tiếp tục cảnh giác cao độ khi đi vòng vèo qua khắp các tuyến đường.

Có lúc tưởng chừng như mất dấu, nhưng gần một năm trời đeo bám kiên trì, ban chuyên án Công an Thủ Đức đã đưa ra ánh sáng tên siêu trộm cô đơn, là nỗi ám ảnh của nhà giàu ở Sài Gòn.

Phước An