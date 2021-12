Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tạm giữ Giàng A Vử (52 tuổi) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 9/12, khi không thấy bà S.T.M. (45 tuổi, ở thôn Bản Kha, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai) đi làm về, người nhà bà trình báo công an và tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 11/12, người thân phát hiện thi thể bà M. ở khu đồi nương thôn Bản Kha, xã Sin Chéng.

Nghi phạm Giàng A Vử chỉ vị trí vứt xác nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình khám nghiệm tử thi, cảnh sát kết luận bà M. tử vong do vết thương làm thủng phổi và chấn thương vùng đầu. Tại hiện trường, tài sản của nạn nhân cũng không còn.

Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Si Ma Cai vào cuộc điều tra theo hướng nạn nhân bị giết người cướp tài sản. Qua truy xét các nghi phạm liên quan, công an tạm giữ Giàng A Vử.

Giàng A Vử khai trưa 9/12 xảy ra mâu thuẫn với bà M., sau đó dùng đá đập vào đầu nạn nhân rồi đem thi thể vứt xuống vực sâu.

Trước khi bỏ đi, Vử lấy gần 15 triệu đồng của nạn nhân.

Hà An