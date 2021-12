Với vẻ mặt bình thản cùng những lời khai đánh lạc hướng điều tra, Triệu Vạn Phúc (40 tuổi, trú huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) dần lộ diện chân dung kẻ sát nhân trước sự mưu trí, kiên trì của lực lượng cảnh sát hình sự.

Bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu những ngày đầu tháng mười năm 2021 thu hút chú ý khi xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Chẻo Mý Nải (SN 1972) trú tại địa phương. Thi thể chị Nải được phát hiện tại khu rừng tái sinh thuộc bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo các đơn vị vào cuộc điều tra, sớm đưa kẻ thủ ác chịu hình phạt trước pháp luật. Phòng Cảnh sát hình sự là đơn vị chủ công phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh.

Đối tượng Triệu Vạn Phúc và số tài sản cướp của nạn nhân

Khám nghiệm tử thi cho thấy, không phát hiện dấu hiệu bị tổn thương cho tác động của ngoại lực. Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân chết nhiều khả năng là do bị đầu độc. Những gì còn sót lại ở hiện trường là chiếc gùi nhựa màu xanh, mảnh nilon màu trắng, một đôi dép nhựa và một đầu lọc thuốc lá.

Qua xác minh, lấy lời khai người thân của nạn nhân, trước khi chết chị Chẻo Mý Nải đã liên hệ với nhiều người quen vay tiền mặt và mượn vàng, bạc có trị giá gần 300 triệu đồng mang đi thuê thầy mo để làm lễ cúng. Điểm đáng chú ý khi khám nghiệm hiện trường, số tiền vàng, bạc mà nạn nhân vay mượn lại không được tìm thấy.

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình tham mưu đến Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét mang bí số 1021G do Đại tá Phạm Hải Đăng Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm trưởng ban chuyên án.

Ban chuyên án huy động tối đa lực lượng điều tra viên, trinh sát viên có kinh nghiệm của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an các huyện thành phố, sử dụng đồng bộ các phương tiện, biện pháp nghiệp vụ. Quá trình phá án, Ban chuyên án phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự; Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ A06 của Bộ Công an tham gia đấu tranh.

Khoảng 200 đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và đối tượng có tiền án, tiền sự, những người làm nghề thầy cúng lần lượt được cảnh sát triển khai các biện pháp, hoạt động nghiệp vụ rà soát.

Ngày 12/10, với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng bước đầu dựng được chân dung đối tượng gây án là Triệu Vạn Phúc. Phúc là thầy mo có uy tín tại khu vực tỉnh Lai Châu và Lào Cai, thường làm lễ cúng cho đồng bào dân tộc Dao. Phúc thường xuyên lui tới huyện Sìn Hồ với các biểu hiện bất thường.

Sau khi bị triệu tập, tại Cơ quan điều tra, lúc đầu Triệu Văn Phúc luôn thể hiện thái độ quanh co, phủ nhận việc có mặt tại địa bàn huyện Sìn Hồ trước, trong thời gian xảy ra vụ án, đưa ra những chứng cứ ngoại phạm của bản thân. Thậm chí, Phúc còn lôi những người không liên quan vào vụ án.

Trong hoàn cảnh đó, ban chuyên án đã cử các tổ công tác vừa kiên trì đấu tranh vừa tiến hành xác minh nhanh nội dung lời khai của Phúc xác định tại thời điểm xảy ra vụ án Phúc có mặt tại hiện trường của vụ án. Bằng những tài liệu chứng cứ chứng minh, Phúc đã phải khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Theo đó, lợi dụng biết việc chị Chẻo Mý Nải là người có điều kiện kinh tế cần tìm thầy cúng để giải quyết việc tranh chấp đất nương do tổ tiên để lại, Phúc đã nảy sinh ý định lừa để nạn nhân gom đưa tài sản ra làm lý sau đó giết nạn nhân chiếm đoạt tài sản.

Từ ý định trên, Phúc nhận làm thầy cúng để giải quyết việc của chị Nải và yêu cầu nạn nhân chuẩn bị các đồ phục vụ làm lễ giải hạn gồm 12 kg bạc, 3,6 gram vàng, 36 triệu đồng và các vật dụng liên quan.

Ngày 6/10/2021, khi được nạn nhân thông báo đã chuẩn bị được những tài sản theo yêu cầu, Phúc lên khu rừng thuộc bản Đội 4, xã Hồ Thầu tìm lấy cây lá ngón mang về nhà nấu cô đặc lại rồi cho vào chai nhựa pha với rượu.

Đến ngày 10/10, Phúc mang theo chai nhựa nấu cây lá ngón và hẹn chị Nải lên khu rừng tái sinh thuộc bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ làm lễ cúng. Trong quá trình làm lễ, Phúc đưa cho chị Nải uống rượu nấu cây lá ngón để đầu độc chị Nải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khi kiểm tra thấy chị Nải nằm im bất động, Phúc đã cướp chiếm đoạt toàn bộ số tài sản của nạn nhân mang về nhà chôn giấu ở nương trồng chè của gia đình. Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã thu giữ những tài sản mà Phúc đã chiếm đoạt của nạn nhân cùng các công cụ, phương tiện được sử dụng để gây án.

Với những chứng cứ thu thập được, ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Triệu Văn Phúc về hành vi giết người, cướp tài sản và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý Phúc về hành vi vu khống.

Theo đại diện Ban chuyên án, quá trình đấu tranh, xác minh truy bắt đối tượng Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn khi thời gian xảy ra vụ án ít người qua lại nên các thông tin gần như không có. Địa hình nơi xảy ra vụ án là rừng núi hiểm trở có nhiều đường mòn đi lại thông với nhiều địa bàn các xã của huyện Sìn Hồ, đối tượng Triệu Vạn Phúc hành nghề thầy mo, thầy cúng nên khi xác minh thông tin liên quan đến đối tượng rất nhiều người dân tỏ ra lo sợ, ít hợp tác cung cấp thông tin.

Việc xác minh đối tượng ở nơi cư trú có nhiều mối quan hệ phức tạp không rõ ràng, địa bàn hoạt động rộng trong vùng đồng bào dân tộc Dao của tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai. Để thực hiện hành vi phạm tội đối tượng đã lên kế hoạch chi tiết chuẩn bị, quá trình thực hiện và những tình tiết để đối phó với cơ quan điều tra.

Đặc biệt, từ hiện trường vụ án đến nhà của nghi phạm có khoảng cách xa hơn 100km, cộng với lời khai quanh co, sai lệch khiến cơ quan điều tra tốn nhiều công sức để trao đổi thông tin để xác minh.

Sau khi lật tẩy thành công chân dung kẻ thủ ác đội lốt thầy mo, người đứng đầu Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Triệu Vạn Phúc là đối tượng gian xảo nhất anh từng tham gia phá án. Các điều tra viên giỏi nhất được huy động vào cuộc để lật tẩy kẻ sát nhân máu lạnh.

