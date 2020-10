Sau khi giết người phụ nữ, đốt nhà phi tang, nghi phạm đã cướp lấy chiếc xe gắn máy hiệu Atilla rời khỏi hiện trường.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Đồng Xuân Quỳnh (SN 1988, quê Thái Nguyên) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người“ và “cướp tài sản”.

Theo Công an, qua đấu tranh, nghi can Quỳnh thừa nhận đã cướp tài sản rồi giết người, sau đó đốt nhà xóa dấu vết, tạo dựng cảnh nạn nhân tử vong do cháy nhà.

Nạn nhân là bà N.T.N (SN 1954), sinh sống tại hẻm số 50, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận.

Được biết, bà N cùng chồng và 2 con gái sinh sống tại ngôi nhà 4 tầng trong hẻm số 50 đường Nguyễn Đình Chiểu và chỉ mua nhà 2 này 2 tháng nay. Chiều 26/10 chồng và 2 con của bà N có việc đi xa.

Đến 15h chiều 27/10 người dân phát hiện lửa bốc lên từ ngôi nhà nên tham gia ứng cứu. Khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến hiện trường thì mới khống chế được đám cháy.

Cơ quan chức năng tìm thấy thi thể bà N tại tầng 2 căn nhà. Trên thi thể bà N dù bị cháy xém nhưng lại có vết cắt ở cổ.

Hiện trường trong nhà bị xáo trộn, có dấu hiệu lục lọi và mất đi một số tài sản. Đặc biệt, xe gắn máy hiệu Atilla do con của bà N đứng tên sở hữu, đã bị mất.

Trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh, công an phát hiện có nam thanh niên điều khiển xe rời khỏi ngôi nhà và một lúc sau thì ngọn lửa bùng phát. Công an xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản và kẻ điều khiển xe Atilla rời khỏi nhà, chính là nghi can gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 28/10, công an phát hiện nam thanh niên nói trên, là Đồng Xuân Quỳnh lẩn trốn tại địa bàn quận Gò Vấp nên bắt giữ để điều tra. Bước đầu Quỳnh đã thừa nhận hành vi.

Phước An