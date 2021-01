Đường dây ma tuý quy mô lớn do người phụ nữ 61 tuổi ở Tiền Giang cầm đầu vừa bị cảnh sát triệt phá.

Ngày 26/1, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán ma tuý quy mô lớn do người phụ nữ 61 tuổi cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, tối 25/1, các trinh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Châu Thành bắt quả tang Nguyễn Thanh Yên (24 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) đang tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Tiền Giang

Từ lời khai của Yên, công an kiểm tra, khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng Nguyễn Thị Nhiều (61 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành).

Tại đây, công an bắt giữ thêm 4 nghi phạm gồm: Phan Minh Hùng (32 tuổi, con bà Nhiều), Trần Thanh Tiến (32 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo), Nguyễn Ngọc Sang (29 tuổi) và Đào Trung Tín (22 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành).

Tang vật công an thu giữ được

Qua khám xét, công an thu giữ 523 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá; 2 cân tiểu ly điện tử, 6 điện thoại di động, 31 triệu đồng, cùng nhiều vật dụng dùng phân chia, mua bán, sử dụng ma túy.

Tại phòng của Hùng, cảnh sát thu giữ 1 gói lớn và 6 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá…

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Nhiều thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Người phụ nữ này khai tinh thể trong các túi nilon mà lực lượng chức năng thu giữ là ma túy.

Bà Nhiều khai nhận cùng con trai mua ma túy từ TP.HCM đem về Tiền Giang phân chia bán lại cho các con nghiện.

Đây được xem là tụ điểm mua bán ma túy lớn nhất ở Tiền Giang từ trước đến nay mà công an triệt phá.

T.Chí