Mời người phụ nữ đeo nhiều nữ trang đến quán cà phê bàn chuyện mua bán đất, gã đàn ông cùng người tình đánh thuốc mê để cướp tài sản.

Ngày 21/9, đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận vừa triệt phá thành công chuyên án đánh thuốc mê, cướp tài sản.

Hai nghi phạm đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản gồm: Từ Thanh Phong (46 tuổi, trú phường 14, quận 8, TP HCM) và Hà Thị Thạnh (54 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều). Phong và Thạnh chung sống với nhau như vợ chồng.

Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều (đứng) thông tin vụ việc

Theo thượng tá Trần Đình Kiên, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, ngày 21/7, một người đàn ông xưng tên là Cường gọi điện thoại cho chị T.T.H (50 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) để hỏi mua ổi (do chị H. có lên mạng đăng bán ổi và đất).

Hai ngày sau, Cường tiếp tục gọi điện cho chị H. và hẹn ra quán cà phê để nói chuyện mua bán đất. Chị H. chạy xe máy đến Bệnh viện Nhi đồng TP rồi gửi lại. Sau đó, người phụ nữ này lên xe máy của Cường để chở đến quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (khu vực 3 Cồn Khương, quận Ninh Kiều) bàn chuyện làm ăn.

Chị H. vào quán gọi sinh tố bơ uống. Tuy nhiên, khi chị H. chưa uống xong thì Cường mang từ ngoài mang vào ly cà phê sữa đá đưa cho người phụ nữ này uống. Uống xong ly nước do Cường đưa, chị H. rơi vào tình trạng mê man bất tỉnh.

Đến khoảng 3h ngày 24/7, chị tỉnh lại thì phát hiện mất toàn bộ tài sản nên đến Công an trình báo vụ việc.

Tài sản của chị H. bị mất gồm: bộ vòng vàng 25 chiếc, trọng lượng 2 lượng, chiếc lắc 8 chỉ vàng 18k, dây chuyền và mặt dây chuyền 7 chỉ vàng 18k, 2 chiếc nhẫn vàng 18k, iphone 7 và 4 triệu đồng. Công an quận Ninh Kiều đã tiến hành xác minh, làm rõ tin báo của chị H. là có căn cứ.

Đối tượng Phong tại cơ quan công an

Công an xác định thủ đoạn của đối tượng gây án rất tinh vi. Trưởng Công an quận Ninh Kiều đã báo cáo vụ việc lên Giám đốc Công an TP xin cho xác lập chuyên án truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, ban chuyên án đã tiến hành xác minh hàng trăm đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi cướp tài sản trên địa bàn TP Cần Thơ và giáp ranh.

Công an quận Ninh Kiều cũng nghiên cứu hàng trăm hồ sơ vụ án hình sự đã xảy ra trên địa bàn của các năm trước thời điểm xảy ra vụ án.

Từ đó, xác định được đối tượng nghi vấn là Từ Thanh Phong và Hà Thị Thạnh. Trong đó, Phong và Thạnh đều có 1 tiền án về cướp tài sản, cũng với hình thức chuốc thuốc mê.

Tuy nhiên, qua xác minh các đối tượng không có mặt tại địa phương.

Đến ngày 20/9, Ban chuyên án nhận được đối tượng Phong đã xuất hiện tại phường 14, quận 8, TP HCM nên tiến hành phá án.

Công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM bắt giữ đối tượng vào chiều 20/9. Quá trình mở rộng điều tra, Công an đã bắt giữ đối tượng Thạnh khi nữ quái này đang lẫn trốn tại khu dân cư An Khánh, phường An Khánh.

Công an quận Ninh Kiều đang mở điều tra vụ án.

Hoài Thanh