Ông Nguyễn Văn Chung, người đừng đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương (con gái của ông Trần Quý Thanh) về hành vi “lừa đảo”, đã vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ vì hành vi “lừa đảo”.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ tại đường Kinh Dương Vương, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Chung là Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc tư vất thiết kế xây dựng DCB (trụ sở nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú).

Ông Nguyễn Văn Chung - Giám đốc Công ty DCB

Nguồn tin cho hay, ông Chung đã lập khống bản vẽ chi tiết và ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng một số lô đất tại quận Bình Tân để bán cho nhiều người và các lô đất này được làm rõ là không thuộc quyền sở hữu của ông Chung hay Công ty DCB. Đến thời điểm hiện nay, Công an xác định ông Chung ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 8 người, chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Chung còn bị nhiều người tố cáo trong việc mua đất nền tại một số dự án ma ở quận 12. Đáng nói, nhiều người mua đất từ ông Chung nhưng lại phát hiện đất này thuộc sở hữu của một công ty khác.

Nhiều nguời khi vỡ lở tìm ông Chung để đòi lại tiền nhưng không được nên tố cáo đến cơ quan công an.

Được biết, cách đây không lâu ông Nguyễn Văn Chung đã có đơn gửi cơ quan CSĐT Bộ Công an tố cáo bà Trần Uyên Phương (là con gái của ông Trần Quý Thanh) và một người khác về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến một khu đất nằm trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.

Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an đang vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ thì nay người tố cáo bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam trong một vụ án khác.

Linh An