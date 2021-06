Với thủ đoạn huy động vốn đầu tư mua bán vật liệu xây dựng, xăng dầu nhưng thực chất là lấy tiền người trước, trả tiền người sau, nữ giám đốc 'ôm' hàng chục tỷ đồng của các “con mồi” rồi cao chạy xa bay.

Ngày 11/6, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ khoảng tháng 1/2020 đến tháng 2/2021, nữ giám đốc Trần Thị Sâm (SN 1988, trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) đã kêu gọi góp vốn của nhiều người với số tiền trên 50 tỷ đồng. Bà Sâm không thực hiện kinh doanh như cam kết mà rút tiền chiếm đoạt cá nhân.

Đến thời điểm sát Tết nguyên đán 2021, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của những người góp vốn, bà Sâm đã bỏ trốn cùng hàng chục tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp và cá nhân.

Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Sâm để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa doanh nghiệp góp vốn

Qua bạn bè, bà Sâm giới thiệu mình là Giám đốc Công ty CP Thương mại Tổng hợp Mạnh Khang và một doanh nghiệp của chồng ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) chuyên kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, gia đình còn một số đại lý buôn bán xăng dầu khác tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Bà Trần Thị Sâm

Trong các tháng 1-2/2021, bà Sâm liên hệ với doanh nghiệp M.T. ở TP Vinh, mời hợp tác kinh doanh xăng, dầu..với lợi nhuận là 500đ/1 lít xăng, dầu.

Hai bên cùng ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, tuy nhiên sau khi góp vốn, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân bà Sâm, phía công ty Mạnh Khang vẫn không có bất kỳ một động thái nào triển khai kinh doanh như trong hợp đồng.

Bước đầu xác minh tại ngân hàng, kiểm tra, rà soát sao kê tài khoản do Trần Thị Sâm sử dụng nhận tiền xác định: Sau khi ông T. chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của mình tại ngân hàng, bà Sâm đã không sử dụng tiền để đầu tư kinh doanh xăng dầu như đã cam kết.

Thay vào đó, bà Sâm dùng số tiền này để trả nợ cá nhân, chuyển tiền thanh toán cho một số bị hại khác góp vốn kinh doanh xăng dầu...

Cá nhân góp vốn cũng 'chết chùm"

Cơ quan điều tra xác định, sau khi đưa ra các thông tin giả về kinh doanh lĩnh vực xăng dầu, vật liệu xây dựng để tạo niềm tin cho người khác. Sâm đã kêu gọi góp vốn kinh doanh với nhiều người bằng hình thức: thời gian đầu góp vốn nhỏ, lợi nhuận do nữ giám đốc đưa ra, hàng ngày trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ.

Sau khi kêu gọi góp vốn số tiền lớn, không hoàn trả lại đầy đủ tiền, mà tiếp tục đưa ra lợi nhuận cao hơn để giữ lại tiền đầu tư.

Đến thời điểm sát Tết nguyên đán Tân Sửu, Sâm lấy lý do ngân hàng nghỉ Tết nên gom tiền ra giêng mới thu về để hoàn trả cho người đầu tư.

Thông tin ban đầu, trong vòng 6 tháng, Sâm rút được số tiền hơn 50 tỷ trong một tài khoản cá nhân ở một ngân hàng có chi nhánh Nghệ An. Lợi dụng thời điểm Tết và sự mất cảnh giác của nhiều người, Sâm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bà Trần Thị Sâm cùng một người đàn ông bỏ trốn vào TP.HCM

Chiếc xe được cất giấu ở một chung cư TP.HCM

Không lâu sau, các nạn nhân làm đơn tố cáo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc xác minh doanh nghiệp Mạnh Khang không có hoạt động kinh doanh gì tại địa chỉ trên.

Doanh nghiệp chỉ có một kế toán nhưng không có quyết định tuyển dụng. Vị kế toán này cũng không được quản lý bất kỳ giấy tờ nào, chỉ thực hiện việc ghi hóa đơn đầu ra khi có yêu cầu từ bà Sâm.

Công ty không đủ điều kiện cơ sở vật chất để kinh doanh xăng dầu. Tại địa chỉ trên chỉ có cửa hàng vật liệu xây dựng, ngoài ra không có gi liên quan đến Công ty CP thương mại tổng hợp Mạnh Khang.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang ráo riết truy tìm bà Trần Thị Sâm để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Trần Thị Sâm cùng người đàn ông lái xe ô tô từ Nghệ An vào TP.HCM

Hai người cùng rời đi và sau đó lên chiếc xe taxi

Hai chiếc valy được tìm thấy ở nhà người quen tận Bình Dương

Người đàn ông lái xe giúp nữ giám đốc bỏ trốn những ngày đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, người đàn ông lái chiếc xe ô tô mang BKS: 37A - 731.12 chở nữ giám đốc Trần Thị Sâm bỏ trốn từ Nghệ An vào TP.HCM bước đầu xác định là là V.T.A. Trong quá trình chạy xe đã tháo biển, tháo tem kiểm định và đến nơi thì giấu xe ở một chung cư tại TP.HCM. Khi đưa Sâm vào đến nơi, V.T.A. đã lên máy bay trở lại TP Vinh (Nghệ An). Riêng Sâm một ngày sau xuống Dĩ An (Bình Dương) rồi vứt toàn bộ va ly tại nhà một người quen, tiếp tục bỏ trốn.

Truy tìm nữ giám đốc ở Nghệ An lừa đảo hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn Lợi dụng lòng tin của nhiều người ở Nghệ An, Sâm chiêu dụ họ góp vốn đầu tư vào lĩnh vực xăng dầu, vật liệu xây dựng để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Quốc Huy