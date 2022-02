Nhiều ‘đại gia’ là chủ doanh nghiệp xăng dầu lớn ở phía Nam bị đề nghị truy tố trong đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.800 tỉ đồng.

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất điều tra giai đoạn một vụ án về buôn lậu và làm xăng giả lớn nhất cả nước từ trước đến nay và đề nghị truy tố Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh); Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, quê Vĩnh Long), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 70 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Riêng Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Ngoài ra, Phan Thành Hữu và đồng phạm còn bị điều tra về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả và in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa nhận được kết quả trưng cầu giám định vật chứng nên hành vi của ông Hữu và những người liên quan được tách ra ở giai đoạn hai của vụ án.

Theo kết luận điều tra, Hữu và Viễn có quen biết với nhau đã từ lâu, cùng làm chung công ty. Tháng 9-2019, Hữu mua 4 tàu thủy Nhật Minh 06,07, 08, 09, với mục đích dùng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.

Công an làm việc với "ông trùm" Phan Thanh Hữu, bị can cầm đầu đường dây xăng giả. Ảnh: VH.

Lúc này, Hữu biết Viễn đang điều hành Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng nên bàn bạc, thỏa thuận góp vốn cùng thực hiện hành buôn lậu xăng.

Sau đó, Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp 53,4 tỉ đồng để mua xăng. Các bên thỏa thuận, lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%. Viễn giới thiệu cho Hữu liên hệ với chủ hàng ở Singapore thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng.

Tiếp đó, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng có tổng trọng lượng 8.000 tấn đậu tại vùng biển tự do giáp ranh giữa các nước Singapore, Indonesia, Malaysia. Đến khi có tín hiệu, các tàu này sẽ vào cảng Vopak (Singapore) liên lạc với đại lý để nhận hàng.

Khi tàu này nhận hàng xong về tới vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) và các tàu Khánh Hòa 1, 3 đưa vào cảng Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ.

Để xăng có màu vàng nhạt như thị trường Việt Nam đang tiêu thụ Hữu sử dụng bột màu và dung môi cho người đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt để giống xăng trong nước. Tiếp đó, xăng được sang qua các tàu bán cho các đầu mối lớn có kho chứa. Tiếp đến, xăng được sang qua các tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền, Tây Nam của Tứ, chở về kho chứa tại cảng Nam Phong (Long An).

Lúc này Tứ vận chuyển xăng đi Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang... bán cho các đầu mối khu vực phía Nam như Đỗ Văn Ba Phạm Văn Cúc (TP HCM), Nguyễn Thị Như Mỹ (TP Biên Hoà, Đồng Nai), Bùi Ngọc Toàn, Lê Thị Anh Thư Nguyễn Thăng Long (Đồng Nai)...

Nguyễn Hữu Tứ khi bị bắt. Ảnh: CA.

Ngoài ra, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) góp 19,3 tỉ đồng để mua 2 tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu. Cường có nhiệm vụ liên hệ với đầu mối tại Singarpore, còn Đức lo tiêu thụ xăng. Ngoài Tứ, Hữu còn bán xăng cho Trần Thị Thanh Vân (Giám đốc Công ty Trúc Vân) chở lên TP Thuận An (Bình Dương) tiêu thụ.

Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên đưa vào cảng Bắc Vân Phong chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ.

Khi biết đường dây của Hữu bị triệt phá ở Vĩnh Long, Viễn tiếp tục điều tàu Khánh Hòa 03 bơm xăng bán cho các đầu nậu ở cảng Bắc Vân Phong. Đến tháng 4-2021, Viễn biết chuyên án đang mở rộng điều tra nên chỉ đạo bơm 1,2 triệu lít xăng còn lại sang tàu Pacific Ocean trả cho chủ hàng ở Singapore.

Từ tháng 2 đến tháng 4-2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, Hữu và Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng 2.800 tỉ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ đồng.

Ngày 6-2-2021, Công an Đồng Nai phối hợp Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an) huy động hơn 500 cảnh sát chia làm nhiều mũi bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ những người liên quan.

Cũng theo kết luận điều tra, khi nhận thông tin lực lượng của Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục hải quan đang triển khai bắt các tàu hàng buôn lậu xăng, Hữu và đàn em nhiều lần tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy, Đội trưởng đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu để nhờ giúp đỡ. Theo đó, Thụy đã nhận của nhóm Hữu 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.

Cơ quan điều tra còn xác định, ngoài việc hối lộ cho Ngô Văn Thụy, Hữu và Từ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vụ vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Theo PLO