Liên quan đến đường dây làm giả hơn 200 triệu lít xăng vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá, sáng nay Công an Bình Dương tiếp tục khám xét một số cây xăng trên địa bàn.

XEM CLIP:

browser not support iframe.

Đến 10h30 sáng nay (9/3), hàng chục cảnh sát thuộc Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phong tỏa nhiều cây xăng tại TP Thuận An liên quan đến đường dây làm giả hàng trăm triệu lít xăng vừa bị triệt phá.

Cảnh sát bao vây, khám xét cây xăng Vân Trúc (phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương)

Theo đó, từ sáng sớm cùng ngày, hàng chục cảnh sát cơ động được trang bị súng đã được huy động đến hai cây xăng Vân Trúc, nằm trên đường ĐT743 (phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để phối hợp khám xét.

Phía bên trong, nhiều cảnh sát tiến hành làm việc với đại diện cây xăng, lấy lời khai của những người liên quan.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, việc kiểm tra này theo đề nghị của Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an, liên quan đến đường dây làm giả, tiêu thụ hàng trăm triệu lít xăng giả vào đầu tháng 2 vừa qua.

Theo ghi nhận, hai cây xăng bị khám xét nằm cách nhau khoảng 500 mét, là khu vực giáp ranh giữa Bình Dương với Đồng Nai và TP.HCM.

Cùng thời điểm này, lực lượng công an cũng được huy động để khám xét một cây xăng khác nằm ở ngã 6 An Phú (phường An Phú, TP Thuận An).

Xe chuyên dụng của công an được huy động đến hiện trường

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét nhiều cây xăng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đồng thời khởi tố hàng chục đối tượng để điều tra.

Như đã thông tin, ngày 6/2, hơn 500 cảnh sát thuộc lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM, bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, mua bán, pha chế bơm hút và vận chuyển xăng giả trên sông Hậu.

Bị phát hiện, các đối tượng dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an để bỏ chạy, xóa bỏ hiện trường. Tuy nhiên, công an đã khống chế bắt giữ toàn bộ các đối tượng cùng tang vật gồm tàu biển trọng tải trên 1.500 tấn, sà lan, 100 tỷ tiền mặt cùng nhiều hồ sơ giấy tờ liên quan.

Qua điều tra, công an xác định đường dây này do Phan Thanh Hữu (SN 1957, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966, ngụ Vĩnh Long) cầm đầu, hoạt động từ tháng 8/2020 tới nay.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận, hàng ngày đường dây này cung cấp ra thị trường trên 1 triệu lít xăng. Từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Đội trưởng chống buôn lậu Hải quan bị bắt liên quan đến vụ làm giả hơn 200 triệu lít xăng Quá trình điều tra vụ án làm giả hàng trăm triệu lít xăng ngoài biển, cơ quan điều tra đã bắt một đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan.

Xuân An